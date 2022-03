Redação 1Bilhão Ibovespa sustentou a alta flertando com os 118 mil pontos

O Ibovespa sustentou a alta nesta segunda-feira, com os investidores descolando dos demais globais. O índice foi amparado pelas ações do setor financeiro.

A divulgação pelo Banco Central do Brasil da Ata do Comitê de Política Monetária – Copom também ficou entre as análises dos investidores. O Comitê sinalizou mais altas na Selic, sendo que 1 p.p na próxima reunião e com a taxa ficando em 12,75%. A leitura do mercado é de que o aperto monetário vai continuar.

Nesta sessão, a temporada de balanços financeiros ainda pesou nos preços de alguns ativos. Os números sólidos da Unidas no quarto trimestre de 2021 puxaram as ações do setor.

“O Ibovespa saltou quase 1.500 pontos logo no início do dia e no restante da sessão apenas “administrou” o ganho com o setor financeiro e em linha com as bolsas globais. Os juros futuros se movimentaram pelo aumento do fluxo de capital estrangeiro na B3. Os papéis da Eneva subiram, depois do balanço do 4º trimestre de 2021, com números bem acima das expectativas, segundo agentes do mercado”, escreveu o economista head de conteúdo e sócio da BRA, Alexsandro Nishimura.

Ao final, o Ibovespa fechou em alta de 0,96% aos 117.727 pontos. O índice financeiro ficou em alta de 2,73% aos 11.145 pontos. O índice de materiais básicos ficou em queda de 0,82% aos 6.695 pontos. O giro ficou em R$ 28,06 bilhões e volume de negócios em 4.517.568.

Destaques com ganhos

Eneva ON (ENEV3), alta de 6,65%; Americanas ON (AMER3), alta de 6,67%; Méliuz ON (CASH3), alta de 6,05%; Banco Inter UNT (BIDI11), alta de 6,18%; Grupo Soma ON (SOMA3), alta de 5,62%.

Operaram com perdas

Vale ON (VALE3), queda de 2,24%; Bradespar PN (BRAP4), queda de 1,81%; Sid. Nacional ON (CSNA3), queda de 1,33%; JBS ON (JBSS3), queda de 1,81%; Gerdau Met. PN (GOAU4), queda de 1,47%.

Mais negociadas

Vale ON (VALE3), queda de 2,24%; Petrobras PN (PETR4), queda de 0,44%; B3 ON (B3SA3), alta de 5,40%; Itaú Unibanco PN (ITUB4), alta de 1,34%; Bradesco PN (BBDC4), alta de 1,25%.

Carteira Teórica

Na Carteira Teórica do Índice Bovespa, que passou a vigorar de 03 de janeiro de 2022 a 29 de abril de 2022, estão os cinco ativos que apresentaram o maior peso na composição do índice foram: Vale ON (15,013%), Itaú Unibanco PN (5,013%), Petrobras PN (6,509%), Petrobras ON (4,158%) e Bradesco PN (4,515%).

Commodities

O preço do barril do Brent, com contrato para maio de 2022, estava em queda de 0,78% a US$114,58 em Londres. O barril do WTI, com contrato para maio de 2022, ficou em queda de 0,73% a US$111,30 em Nova York.

