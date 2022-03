Redação 1Bilhão Dólar fecha aos R$4,915 e fica estável em Nova York

O dólar não teve força para avançar por mais um pregão. Depois de bater os R$4,906 pela manhã, a moeda norte-americana bem que ensaiou uma valorização. O investidor seguiu mantendo o apetite no mercado de ações.

Ao final, no interbancário, o dólar ficou em queda de 0,59% aos R$4,915 para a venda. O turismo ficou em queda de 1,24% aos R$5,113 para a venda.

“O movimento do dólar foi puxado por alguns fatores. A alta nos preços das commodities e a quebra de relações comerciais com a Rússia estão promovendo a sobra de recursos para as compras no Brasil. Com as commodities mais caras, o nosso país acaba recebendo mais dólares, vendendo mais caro e recebendo mais dinheiro estrangeiro. Esse movimento diminuiu a pressão inflacionária e do dólar. A taxa de juros brasileira está positiva e acima da inflação, o que torna os negócios por aqui mais atraentes”, pontuou o especialista da Valor Investimentos, Davi Lelis, para o 1Bilhão.

O euro ficou em queda de 0,45% aos R$5,421 para a venda. A libra ficou em alta de 0,23% aos R$6,517 para a venda. O peso argentino caiu 0,68% aos R$0,045 para a venda.

Cenário externo

Na bolsa de Nova York, o índice DXY, que compara o movimento das seis moedas mais importantes ante o dólar americano, ficou estável aos 98,46 pontos.

O euro subiu 0,11% US$ 1.030 e a libra avançou 0,71% a US$1.3259.

O ouro ficou em queda de 0,44% a US$ 1.921,00 a onça.

O Bitcoin subiu 3,14% a US$42.475,48.

