Felipe Moreno A ação que subiu 2.680.926% e vale mais de R$ 2,5 milhões

Warren Buffett é uma lenda do mercado financeiro, considerado por muitos o maior investidor de toda a história. Ele e seu parceiro, Charlie Munger, são os controladores de uma empresa que concentra os investimentos de ambos, a Berskshire Hathaway, e que já viu sua ação classe A disparar inacreditáveis 2.680.926%, batendo US$ 509.395 na máxima de ontem – mais de R$ 2,5 milhões.

A depender da cotação, as ações de Buffett valem R$ 2.546.975 (com o dólar a R$ 5) ou R$ 2.623.384 (com o dólar a R$ 5,15). É altamente impressionante a alta da Berkshire Hathaway, que originalmente era uma empresa têxtil comprada por Buffett em 1965, pagando US$ 19 por ação na época – pouco menos de R$ 100. Desde então, a Berkshire nunca passou por um desdobramento e hoje é a ação mais cara do mundo.

Isso serve a um propósito para Buffett: avesso ao “trading”, o investidor acredita que uma ação mais cara atrai investidores que estão focados no longo prazo, na lucratividade da empresa e não apenas para embolsar alguns pequenos ganhos. Portanto, sem incentivos para realizar um desdobramento – veja os erros que os investidores mais cometem de acordo com Warren Buffett .

Há porém as ações classe B, que valem “apenas” US$ 326,60 – muito mais acessíveis. Por aqui, o investidor pode investir junto com Buffett através do BDR da Berskshire, que está cotado em R$ 86,02 – uma barganha frente o preço negociado nos Estados Unidos! E com garantia de que, enquanto Buffett estiver no comando da empresa, o melhor investidor da história estará te ajudando a ganhar dinheiro.

Leia Também

Para ficar de olho no seu dinheiro, entre nos nossos grupos de WhatsApp e receba notícias do mercado em tempo real , além de materiais, relatórios e outras informações que vão te ajudar a investir melhor e guardar mais dinheiro.

O post A ação que subiu 2.680.926% e vale mais de R$ 2,5 milhões apareceu primeiro em 1 Bilhão Educação Financeira .