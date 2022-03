Luccas Florencio Uma das antigas queridinhas da bolsa pode dar volta por cima

CIEL3

Fonte plataforma ProfitPro

CIEL3 fez um fundo arredondado no gráfico semanal após uma longa tendência de baixa. Compradores mostraram interesse construindo um movimento de força e agora realiza o primeiro Pivot, após a reversão do fundo arredondado.

O ativo deixou uma barra conhecida como Martelo, acima da zona de suporte do fundo arredondado, por volta da região de preço de $ 2,20.

O ativo ativou uma compra acima de $ 2,61 com stop abaixo de $ 2,25 e alvo para buscar $ 2,81 (61%), $ 3,16 (100%) e $ 3,71(161,8%).

A entrada ainda é válida já que o preço está acumulando força no ponto de entrada.

ENGI11

Fonte plataforma ProfitPro

Leia Também

ENGI11 Mostrou interesse comprador dia 09/03, com o maior volume dos últimos dias. Descansou na média de 200 períodos e agora deixa um padrão de possível continuidade.

O rompimento de $ 43,41 tem como objetivo o alvo de $ 45,00. A proteção para o ativo fica abaixo de $ 42,21.

O ativo precisa ter continuidade e interesse comprador novamente confirmando a faixa de preço de $ 43.

PETR4

Fonte plataforma ProfitPro

PETR4 sentiu o peso da correção das commodities e das notícias em relação ao aumento do combustível aqui no Brasil. Graficamente houve um sinal forte de reversão no dia 07/03 e a confirmação da continuidade, no engolfo do dia 11/03.

Mas na data de 15/03 o ativo configurou um padrão de candle que mostra dúvida, indecisão e falta de continuidade, isso significa que a Petr4, rompendo a máxima do Doji (padrão de candlestick) $ 31,54 pode realizar uma correção para a região da média de 20 períodos, em $ 33,13 e se segurar nessa faixa de preço pode voltar a testar a máxima do movimento lateral, $ 35,25.

Para que isso tenha confirmação, o ativo não pode perder a mínima de 15/03, faixa de preço de $ 30,47.

O post Uma das antigas queridinhas da bolsa pode dar volta por cima apareceu primeiro em 1 Bilhão Educação Financeira .