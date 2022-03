Felipe Moreno Ucrânia e Rússia estão próximas de acordo por paz e neutralidade

Rússia e Ucrânia estão próximas de um acordo, noticia o Financial Times na manhã desta quarta-feira (16), que poderia trazer o fim do conflito no leste europeu. Um plano de quinze pontos teria sido feito entre negociadores russos e ucranianos, que conversam desde o início do conflito, e resultaria na adoção de uma política neutra por parte da Ucrânia, como Áustria e Suécia.

Para cumprir o plano, a Ucrânia teria que constitucionalizar que nenhuma base estrangeira é permitida em seu território, além de renunciar o recebimento de armas de outros países, como os Estados Unidos. Entrar na OTAN também deixa de ser uma opção para o país, algo que o presidente, Volodymyr Zelensky, já havia dito que, de fato, não ocorreria. Um outro ponto é limitar o tamanho do exército ucraniano.

Não há menção sobre os territórios disputados entre os dois países – a Crimeia e a região de Donbass. O acordo trouxe otimismo ao mercado, mas enfrenta resistência no governo ucraniano, que tem sido contra qualquer política de neutralidade – o que fez Vladimir Putin alertar que os ucranianos não estão sendo sérios sobre a paz .

Para ficar de olho no seu dinheiro, entre nos nossos grupos de WhatsApp e receba notícias do mercado em tempo real , além de materiais, relatórios e outras informações que vão te ajudar a investir melhor e guardar mais dinheiro.

Leia Também

O post Ucrânia e Rússia estão próximas de acordo por paz e neutralidade apareceu primeiro em 1 Bilhão Educação Financeira .