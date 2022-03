Felipe Moreno Joe Biden promete enviar drones contra Rússia

Joe Biden, em mais um movimento que pode fazer com que a guerra atinja um novo patamar, prometeu o envio de um pacote de ajuda à Ucrânia, consistindo em US$ 800 milhões, equipamentos e munição para baterias anti-aéreas e drones, além de facilitar a compra de armamento e munição que possa ajudar no esforço na guerra contra a Rússia. A promessa vem horas depois de Volodymyr Zelensky falar ao congresso americano .

Os drones podem desempenhar duas funções: se forem drones de reconhecimento, poderão ajudar o exército ucraniano a entender a movimentação russa e se preparar melhor para a guerra. Se forem drones de combate, poderão executar missões solo, que incluem o bombardeio das posições russas. Isso alonga a guerra e torna uma vitória russa mais difícil e demorada.

“Vamos continuar a ajudar a Ucrânia a fortalecer sua posição. Tanto na mesa de negociações quanto em solo”, afirmou Joe Biden. Os russos pressionam por um acordo de paz que neutralize a Ucrânia militarmente, algo que não é aceito pelo governo de Kiev , além de ceder a Crimeia para os russos e reconhecer a independência da região de Donbass, onde a maioria da população é etnicamente russa.

