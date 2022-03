Felipe Moreno Brasil vai crescer menos que o esperado, diz ministério da Economia

O Brasil deve crescer menos do que o esperado anteriormente, muito por conta da guerra no Leste Europeu e os efeitos que ela terá para a economia mundial e, sobretudo, para a inflação. De acordo com a Reuters, o Ministério da Economia vai revisar sua previsão oficial para o crescimento brasileiro de 2,1% para 1,5%.

O anúncio deve ser feito na quinta-feira, quando a Secretaria de Política Econômica atualizar sua grade de parâmetros macroeconômicos, que é utilizada como referência para que o governo realize seu planejamento orçamentário.

Mesmo com a queda, o Ministério continua muito mais otimista que o mercado, que espera uma alta de apenas 0,49% no PIB brasileiro. Paulo Guedes, ministro da Pasta, vem repetindo que o Brasil surpreenderá o mercado, mas a guerra entre Ucrânia e Rússia tem o potencial para deixar o economista decepcionado – muito embora Guedes afirme que o Brasil esteja preparado para “qualquer guerra”.

