Ação está em boa fase e pode ser ótima oportunidade para investidor

Forjas Taurus (TASA4), apresentou bons resultados no quarto trimestre de 2021; apesar das despesas não recorrentes presionarem a margem EBITDA da empresa nesse último trimestre e os lucros da companhia no quarto trimestre de 2021.

A Margem EBITDA é a abreviação de Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, ou seja, Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (LAJIDA). Esse indicador mostra o folêgo da companhia, para cobrir as despesas operacionais caso ocorra uma queda no lucro.

Falando em lucro, este aliás também foi afetado por conta da incidência de um imposto diferido e deve continuas afetar o resultado da Forjas Taurus nos próximos exercícios. Fora este ponto negativo, os crescimento no lucro, foi superior ao crescimento da receita em 2021 e ou grau de alavancagem financeira da companhia vem sendo reduzido ano a ano/trimestre a trimestre; e atingiu 0,4x no último trimestre frente os 1,7x do mesmo período do mesmo período em 2020,

Corroborando com estes fatores, os executivos da companhia acreditam que o mercado de armas deve continuar aquecido em 2022 e 2023.

Graficamente, as ações da empresas seguem fazendo fundos ascendentes, médias móveis estão alinhadas na compra e ontem tivemos o aparecimento de uma figura de candlestick positiva (engulfing de alta). O que mostra que graficamente as ações pode continuar a subir principalmente caso o fechamento das cotações fique acima dos R$ 24,50.

Do lado contrário, não podemos perder os R$ 22,40 aonde se localiza o fundo anterior; já que desta forma desconfigura a sequência de fundos ascendentes que se formou no gráfico diário de TASA4.

Finalizando, vale salientar que temos um suporte fortíssimo em R$ 20,80 e podem segurar uma eventual queda das ações e para cima dos R$ 24,50 poderemos ter buscar em R$ 25,80 e depois a região entre R$ 28,00 e R$ 29,70.

