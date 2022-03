Felipe Moreno Transportadoras iniciam paralisação

As transportadores de carros e combustíveis vão parar seus caminhões a partir desta sexta-feira (11), trazendo temores de que uma greve geral de caminhoneiros esteja por vir. A paralisação acontece por conta do aumento do combustível anunciado pela Petrobras (PETR4) ontem, que, de acordo com a CNTA (Confederação Nacional de Transportadores Autônomos), inviabiliza o frete.

A categoria de caminhoneiros também está ameaçando parar. “Como ocorreu em 2013, com as passagens de ônibus, chegou a hora de toda população protestar, pois isso vai acabar no bolso de todo consumidor”, disse Wallace Landim, presidente da Abrava (Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores), ao Estadão. Com o aumento da gasolina e do diesel, a tendência é gerar uma grande pressão inflacionária em toda a economia – estamos registrando taxas historicamente altas para o mês.

Motoristas de aplicativos também protestam, afirmando que este novo aumento também os inviabilizou economicamente. As grandes cidades brasileiras estão convivendo com a falta de motoristas em muitos casos, o que tem jogado o preço das corridas para cima por conta do preço dinâmico. A cada aumento de combustível, mais motoristas desistem do serviço.

Para ficar de olho no seu dinheiro, entre nos nossos grupos de WhatsApp e receba notícias do mercado em tempo real , além de materiais, relatórios e outras informações que vão te ajudar a investir melhor e guardar mais dinheiro.

Leia Também

O post Transportadoras iniciam paralisação; greve dos caminhoneiros é possível apareceu primeiro em 1 Bilhão Educação Financeira .