Felipe Moreno “Vai ter problema de combustível no Brasil, não vai demorar”, diz Bolsonaro

Minutos antes da Petrobras (PETR4) anunciar o reajuste no preço da gasolina , do diesel e do GLP, em que os combustíveis subiram até 25%, Jair Bolsonaro alertou que o Brasil deverá ter problemas na área. “Vai ter problema de combustível no Brasil, não vai demorar”, alertou o presidente.

O mercado de petróleo se encontra pressionado com a guerra entre Rússia e Ucrânia, que tem jogado o preço do petróleo para cima – a Rússia é a segunda maior exportadora de petróleo do mundo, atrás apenas da Arábia Saudita. Não está claro se Bolsonaro estava se referindo a um aumento no preço dos combustíveis, ou se há temores de que tenha falta de abastecimento.

Ele também ressaltou que não é ele quem dita os preços e reajustes da Petrobras. “Não estou dizendo se vai ou não vai, eu acho que vai aumentar. No mundo todo aumento. Eu não defino preço na Petrobras, eu não defino nada lá. Só quando tem problema cai no meu colo”, avisou. Logo depois a Petrobras de fato reajustou o preço – Bolsonaro vinha reclamando do alto preço dos combustíveis no Brasil e chegou a pedir o fim da atual política de preços dolarizadas da Petrobras.

Para ficar de olho no seu dinheiro, entre nos nossos grupos de WhatsApp e receba notícias do mercado em tempo real , além de materiais, relatórios e outras informações que vão te ajudar a investir melhor e guardar mais dinheiro.

Leia Também

O post “Vai ter problema de combustível no Brasil, não vai demorar”, diz Bolsonaro apareceu primeiro em 1 Bilhão Educação Financeira .