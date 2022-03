Rafael Lage Ações de frigorífico formam figura de alta e podem subir 18% nos próximos dias

As ações do frigorífico Minerva (BEEF3) formaram um novo padrão altista, que pode fazer a ação saltar mais 9% a 18% nos próximos dias.

Graficamente, as ações da Minerva já estavam dentro de um padrão de alta que tinha como projeções R$11,18 e R$ 11,78. Agora leitor, as ações ordinárias do estão acima de R$11,30 e foi deflagrado outro padrão de alta conhecido como “Cup and Handle”, ou xicara e pegador traduzindo para o português de forma literal, em que a ação testa uma resistência, recua, opera lateralizada e volta a testar a resistência, antes de romper com força.

Esse novo padrão gráfico vem se formando desde outubro de 2021 e permite projetar novos objetivos para a ação em R$12,32 (que coincide com a projeção anterior) e depois R$13,35, altas de 8,55% e 17,62%, respectivamente. O cenário acima só começa a ficar comprometido se a ação fechar abaixo de R$10,00 e, principalmente, se o papel voltar para baixo dos R$9,50 nos tempos mais longos diário e semanal.

Além da boa perspectiva técnica, a empresa tem excelentes fundamentos como um retorno sobre o patrimônio de 91,6% a.a e seu crescimento médio ajustado nos últimos 5 anos está em 19,5% a.a. A companhia está estudando a listagem em outra bolsa de valores e dessa forma deixaria de ser diretamente listada na B3.

