Faça o seu dinheiro caro render dinheiro barato

O que é dinheiro barato e caro?

Dormir pouco. Acordar cedo. Se deslocar. Dedicar em média 8 horas de cada dia útil. Isso se chama trabalho. Que na prática, é vender o tempo por dinheiro.

O dinheiro caro é o suor do trabalho convertido em valor de hora trabalhada. E não é à toa que ele tem esse nome: custa caro conquistá-lo. Trabalhar exige disciplina, responsabilidade, cobrança e o bem mais precioso, o tempo.

Isso sem contar todo o investimento de dinheiro e tempo para o profissional ser inserido no mercado de trabalho, como certificações, concursos e ensino superior.

O dinheiro barato em contrapartida, não depende diretamente da sua hora trabalhada, porque são os rendimentos que qualquer pessoa pode obter através dos investimentos.

Nesse lado do jogo, a pessoa abdica usufruir de uma parte do dinheiro caro para que ele trabalhe por ela rendendo dinheiro barato.

Ao investir, o dinheiro caro conquistado através do trabalho, renderá dinheiro barato: os juros conquistados através do investimento, sem que haja a necessidade de comercializar o tempo.

Por que você precisa do dinheiro barato?

O tempo é o bem mais precioso do ser humano, ele é necessário e ao mesmo tempo escasso.

É preciso de tempo para dedicar aos entes queridos, aos cuidados e desenvolvimentos pessoais.

Planejar e executar planos que resultem em retornos financeiros também dependem de tempo. Mas, ele é curto. Uma limitação do ser humano, afinal clones não existem.

No entanto ao investir, a construção de patrimônio não depende somente da renda mensal advind do esforço humano.

Uma vez que parte do dinheiro caro, está dedicado em render dinheiro barato, isto é, dinheiro que não depende de hora trabalhada.

Percebe como o tempo é um fator bem decisivo para o crescimento de patrimônio exponencialmente. Isso por causa dos efeitos dos juros compostos no longo prazo, o que possibilita atingir a liberdade financeira mais rapidamente.

O que investir tem a ver?

O dinheiro não traz felicidade. Mas ele é de extrema importância para aquilo que ele serve: prover os sonhos.

Investir encurta o prazo para a concretização das metas financeiras. Isso devido ao efeito dos juros compostos: o dinheiro rende juros sobre juros.

Os investimentos de renda fixa, produtos encontrados na corretora de valores, têm o efeito dos juros compostos, capaz de fazer o patrimônio crescer exponencialmente no longo prazo.

Essa regra também vale para os investimentos que geram renda passiva, como ações que pagam dividendos, fundos imobiliários e títulos do tesouro direto com juros semestrais.

Mas, independentemente do tipo de investimento, o ato de investir por si só gera dinheiro barato e isso faz com que você acumule patrimônio e enriqueça mais rapidamente.

Como começar a fazer dinheiro barato?

Existe uma expressão conhecida no mundo dos investimentos que define o que é investir: “faça o seu dinheiro trabalhar para você”.

Ao investir, o dinheiro renderá juros em um período de tempo determinado pelo vencimento do título, se for renda fixa ou pela venda de um ativo de renda variável após a valorização.

A forma de rentabilidade da aplicação, prazo do investimento, risco e aplicação mínima varia de investimento para investimento.

Por isso que o ideal é abrir uma conta grátis na corretora, onde estão os melhores produtos de investimentos, e fazer o teste de perfil do investidor.

Assim, as escolhas dos investimentos serão mais assertivas com referência no perfil de risco do investidor e necessidades para o dinheiro investido.

