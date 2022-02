Felipe Moreno Duas empresas na B3 com o mesmo dono fazem operação de R$ 1,2 bilhão

Em mais uma operação referente ao processo de conversão das antigas lojas Extra Hiper em lojas Assaí (ASAI3), o Pão de Açúcar (PCAR3) vendeu 17 imóveis por aproximadamente R$ 1,2 bilhão para a gestora de fundos imobiliários Barzel Properties, comunica a empresa nesta sexta (25).

Esses imóveis serão alugados pelo Assaí por 25 anos – renováveis por mais 15. A operação ainda depende de algumas condições, como a aprovação das autoridades concorrenciais. Assim, as antigas lojas Extra vão se tornar lojas Assaí, o que ajuda na expansão da empresa para atingir um faturamento de R$ 100 bilhões em 2024, com mais 300 lojas em operação até então.

Leia Também

Como o Assaí é uma cisão do Pão de Açúcar, ambas as empresas tem praticamente os mesmos acionistas: a posição controladora é a mesma, inclusive: Wilkes Participações, holding controladora de propriedade do grupo Casino, tem 34,91% do Assaí e 34,90% do Pão de Açúcar. Todas as movimentações entre empresas de mesmo dono, incluindo aí algumas que tem um passado conturbado em relação ao comando – caso do Pão de Açúcar e Assaí – chamam a atenção do mercado se não está havendo favorecimento de uma em detrimento da outra. Não há motivo aparente para ter: a participação é praticamente igual nas duas.

Trata-se de uma reorganização das duas empresas: o Pão de Açúcar se livra das bandeiras de menor rentabilidade e pode acelerar as vendas online, além de converter o restante dos hipermercados em lojas Pão de Açúcar e Mercado Extra. Já o Assaí acelera seu plano de expansão, com a abertura de 10 lojas no primeiro semestre e 40 conversões de lojas antigas – da bandeira extra – para o formato do atacarejo, que serão inauguradas no segundo semestre.

Leia Também

Para ficar de olho no seu dinheiro, entre nos nossos grupos de WhatsApp e receba notícias do mercado em tempo real , além de materiais, relatórios e outras informações que vão te ajudar a investir melhor e guardar mais dinheiro.

O post Duas empresas na B3 com o mesmo dono fazem operação de R$ 1,2 bilhão apareceu primeiro em 1 Bilhão Educação Financeira .