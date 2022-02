Felipe Moreno Modalmais triplica lucro em 2021, mas maior novidade ainda vem aí

O Banco Modal (MODL11) teve um lucro líquido ajustado de R$ 164,8 milhões em 2021, 209,2% maior que os R$ 53,30 milhões de 2020. Mostrando a forte aceleração dos resultados da empresa, o lucro de R$ 45,96 milhões no último trimestre de 2021 foi quase o mesmo que visto em todo o ano de 2020. As receitas duplicaram: de R$ 383,7 milhões em 2020 para R$ 817,2 milhões em 2021.

Esses números impressionam, mas são apenas o começo. Antes de tudo, uma contextualização: nos últimos dez anos, uma revolução no mundo de softwares chamou a atenção: a popularização do SaaS – na sigla em inglês, software as a service, ou software como serviço. Ao vender os seus produtos como serviços, com assinatura, e uma estrutura em nuvem, diversas empresas tiveram muito sucesso: Adobe, Salesforce, Zoom, HubSpot, Shopify e Wix.com são alguns dos exemplos de empresas que abraçaram esse modelo e hoje valem bilhões de dólares.

O mercado de SaaS está se aproximando de US$ 300 bilhões por ano. Com esse sucesso, a mentalidade “as a service” começou a ser adotada por outros segmentos e setores, como plataformas, software, inteligência artificial e outros tantos. Um deles é o Banking As a Service, um grande projeto da Modal, que vem adquirindo empresas para atingir esse objetivo – uma delas foi a LiveOn em outubro, outra a W2 Digital, em dezembro.

A ideia é criar um modelo bancário white label, que permita que várias instituições tenham acesso à plataforma e criem seus bancos dentro dele. Assim, permite uma multiplicação dos canais de canal digital, facilitando que empresas acessem e entreguem os serviços bancários da Modal, como crédito, pagamentos e seguros, para seus clientes de maneira rápida – garantindo agilidade e reduzindo custo de aquisição de clientes, permitindo a popularização dos serviços bancários e encontrando parcerias capazes de crescer o negócio exponencialmente.

A base de clientes da Modal teve um crescimento de 46,4% de 2020 para 2021, atingindo 1,71 milhão de pessoas, com crescimento de 92,4% dos ativos sob custódia da empresa, batendo R$ 34,3 bilhões. A companhia tem se destacado e fechou um acordo de fusão com a XP Inc, que deverá demorar até 15 meses para ser aprovado pelo Banco Central e pelo Cade.

