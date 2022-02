Ana Carol Soares Investidor foge de risco e corre para fundos de renda fixa

A última semana foi marcada pela captação liquida no valor de R$457,4mi no BTG PACTUAL YIELD FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO, fundo que sozinho representou 25,85% do volume captado (em uma amostra de 216 fundo que tiveram captação líquida positiva).

Ocupando o segundo lugar do ranking, novamente vemos a presença do BTG Pactual, desta vez através do fundo BTG TESOURO SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI, fundo que apresentou a captação líquida de R$125,3mi.

No terceiro lugar do ranking, temos o CSHG SOBERANO PRIVATE I FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI, fundo que contribuiu com o montante de R$113,5mi.

Na análise mensal, temos novamente a presença do BTG PACTUAL YIELD FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO no top1 do ranking, com o volume de R$484,7mi em captação líquida, possivelmente volume este possivelmente impulsionado pela forte captação da última semana.

Vemos ainda a presença do fundo PORTO SEGURO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO que cedeu a posição de top 1 ao BTG, mas permaneceu em segundo lugar na captação mensal, com um volume de R$304,5mi. Das categorias mais procuradas, os fundos Renda Fixa lideram com folga os fundos mais procurados no momento.

Esta semana o top 3 em captação foi:

BTG PACTUAL YIELD FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO, com captação líquida de $457.472.666,7;

Leia Também

BTG TESOURO SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI, com captação líquida de R$125.266.760,7;

CSHG SOBERANO PRIVATE I RF REFERENCIADO DI, com captação líquida de R$113.532..955,7.

Este mês o top 3 em captação foi:

Leia Também

BTG PACTUAL YIELD FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO, com captação líquida de R$484.785.453,1;

PORTO SEGURO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO, com captação líquida de R$304.541.760;

SAFRA CAPITAL MARKET SPECIAL FIC RF REFERENCIADO DI CP; com captação líquida de R$252.426.642,7.

Resgates

Seguindo a tendência observada nas últimas semanas, Fundos de Equity e Fundos Multimercado seguem sofrendo com os maiores resgates. Na última semana o fundo MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY GLOBAL THEMATIC INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO, computou os maiores resgates dentre 500 fundos com captação líquida negativa.

Já análise mensal o fundo CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO que teve o menor Captação Líquida no mês, contabilizando R$416.021.650,8 em resgates.

O post Investidor foge de risco e corre para fundos de renda fixa apareceu primeiro em 1 Bilhão Educação Financeira .