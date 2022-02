Felipe Moreno Gigante da bolsa vai distribuir R$ 6,26 bilhões em dividendos, 101% do lucro

A Vivo (VIVT3) vai pagar R$ 6,26 bilhões de dividendos em 2022, referentes ao resultado de 2021. A empresa anunciou que lucrou R$ 6,22 bilhões durante o ano – ou seja, os dividendos representam 101% de todo o lucro! A empresa vai realizar os pagamentos durante os meses de julho e outubro de 2022.

Além disso, a empresa recomprou 11,23 milhões de ações, ao valor total de R$ 496 milhões – e as ações foram canceladas em fevereiro. Contando os dividendos e o programa de recompra, o retorno ao acionista foi de 109% do lucro líquido. A companhia é considerada uma excelente pagadora de dividendos – considerada por muitos como uma excelente forma de gerar renda passiva -, e o setor de telecomunicações é um dos mais estáveis, o que facilita a distribuição de valor aos acionistas.

Leia Também

É interessante notar que os proventos a serem pagos em 19 de julho vão vir no formato de JCP (Juros sobre Capital Próprio), totalizando R$ 2,32 bilhões líquido para o investidor – já descontando os 15% do Imposto de Renda. São R$ 128 milhões para os acionistas da empresa no dia 26 de fevereiro 2021, R$ 230 milhões para os acionistas de 31 de março de 2021, R$ 238 milhões para os acionistas em 30 de abril de 2021, R$ 536 milhões para os acionistas de 30 de junho, R$ 510 milhões para quem tinha ações em 30 de setembro de 2021 e R$ 684 milhões para os acionistas de 27 de dezembro de 2021.

Já em 18 de outubro, serão pagos dividendos, que são isentos de imposto de renda. São R$ 1,50 bilhão para os acionistas do dia 27 de dezembro e R$ 2,03 bilhões para a base acionária de 26 de abril de 2022. No total, a empresa vai pagar R$ 3,48 por ação – representando um dividend yield de 7,7%. Para ficar de olho no seu dinheiro, entre nos nossos grupos de WhatsApp e receba notícias do mercado em tempo real , além de materiais, relatórios e outras informações que vão te ajudar a investir melhor e guardar mais dinheiro.

Leia Também

O post Gigante da bolsa vai distribuir R$ 6,26 bilhões em dividendos, 101% do lucro apareceu primeiro em 1 Bilhão Educação Financeira .