Felipe Moreno De novo? Nubank sobe forte na manhã e despenca durante a tarde

Depois de resultados “mistos”, com alguns pontos positivos e outros negativos, os BDRs do Nubank caem 9,73%, para R$ 6,77 às 14h40 desta quarta-feira (23). O curioso é que o mercado teve, no início do pregão, uma reação positiva: o papel abriu com alta de 6,53%, chegou a subir até 7,60% e bater a cotação de R$ 8,07. Uma hora depois do pregão começar, porém, a ação começou uma trajetória de queda.

O Nubank apresentou prejuízo líquido de US$ 165,3 milhões em 2021 , o primeiro resultado divulgado pela empresa desde que ela abriu o capital. A empresa tinha tido US$ 166 milhões de prejuízo em 2020, o que mostra que a empresa “estancou” o crescimento do prejuízo, ao mesmo tempo que a companhia mais do que dobrou as receitas de 2020 para 2021, de US$ 713,3 milhões para US$ 1,70 bilhão.

Leia Também

Dois anos atrás a receita era de US$ 446,7 milhões, o que mostra o crescimento exponencial da empresa. Só nos últimos três meses de 2021 a empresa registrou receitas de US$ 635,9 milhões – maior que todo o ano de 2019. A empresa destacou que os resultados foram em decorrência do aumento de juros no Brasil no fim do ano e do crescimento da receita de carteira de crédito, que é composta de empréstimos pessoais e cartões de crédito. São 54 milhões de clientes, a maioria concentrada no Brasil – mas com aceleração no México, onde a empresa já é a maior emissora de novos cartões de crédito.

Para ficar de olho no seu dinheiro, entre nos nossos grupos de WhatsApp e receba notícias do mercado em tempo real , além de materiais, relatórios e outras informações que vão te ajudar a investir melhor e guardar mais dinheiro.

Leia Também

O post De novo? Nubank sobe forte na manhã e despenca durante a tarde apareceu primeiro em 1 Bilhão Educação Financeira .