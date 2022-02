Redação 1Bilhão Empresa da bolsa vai investir R$ 200 milhões em startups (e pode multiplicar por dez!)

A Multilaser (MULT3) está com apetite. A empresa, uma gigante com faturamento de R$ 3 bilhões por ano, vai investir R$ 200 milhões em diversas startups através de seu novo programa de corporate venture capital, em uma parceria com a Bertha Capital.

A Multilaser, que anunciou tal fundo nesta segunda-feira (21), deve investir essa quantia em diversas startups, injetando de R$ 5 milhões até R$ 30 milhões por empresa – já há duas empresas escolhidas para receber investimentos, que devem ser anunciadas em breve. Serão priorizadas empresas do ramo fintech, retailtech e logtech que resolvam problemas vividos pela Multilaser.

A ideia é aportar dinheiro em companhias que criem novos produtos, tenham modelos de negócios inovadoras e resolvam questões antigas, podendo aumentar a produtividade da companhia investidora. Mas há um foco em não apenas resolver problemas da Multilaser, mas ter soluções inovadoras para o mercado em geral, fugindo do modelo de corporate venture tradicional.

O investimento em startups é muito complicado e a maior parte dos investimentos vai a zero, mas são empresas de enorme potencial, e um único acerto geralmente compensa todos os erros e ainda traz grande lucro aos investidores.

São ganhos exponenciais: não é raro que investimentos de R$ 5 milhões virem mais de R$ 1 bilhão. Contudo, a alta taxa de mortalidade de startups é um grande problema. Por isso, a ideia da Multilaser e da Bertha é guiar essas empresas durante o processo de investimento, passando experiência, conhecimento, abrindo portas e, com isso – minimizando as chances de que enfrentem problemas.

Não seria um exagero pensar em um retorno de dez vezes o capital investido nos próximos anos, desde que o fundo da Multilaser e da Bertha consigam acertar ao menos uma startup de sucesso – um unicórnio (startups avaliadas em mais de US$ 1 bilhão), por exemplo. “Investir em startups que estão nascendo e que possuem a tecnologia como centro é uma oportunidade não apenas de viabilizar a estruturação de um negócio, mas de transmitir o nosso conhecimento, adquirido em mais de 30 anos de trajetória no mercado brasileiro e internacional”, destaca Alexandre Ostrowiecki, CEO da Multilaser.

