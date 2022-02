Victor Oliveira Gestora ganha mais de 200% do CDI e abre fundo para captar mais R$ 1 bilhão

A Genoa Capital, decidiu reabrir para captação o seu fundo Genoa Capital Radar FIM nesta segunda feira, dia 21. O fundo deve ficar aberto até captar mais R$ 1 bilhão. A gestora, em junho de 2020, captou R$ 6 bilhões antes de fechar o fundo.

A Genoa Capital nasceu do amadurecimento de uma equipe de profissionais que atuou na gestão de alguns dos mais premiados fundos multimercado da indústria nacional o Itaú Hedge Plus. Foram mais de 10 anos participando da equipe de gestão dos fundos multimercado da Itaú Asset Management.

Seu principal gestor André Raduan Iniciou sua carreira em 1998 no Banco Modal, passando pelas áreas de controladoria e gestão de renda variável. Em 2001, transferiu-se para a Nobel Asset Management, onde tornou-se sócio em 2002 e atuava como gestor com foco em renda fixa e câmbio.

Ingressou no ltaú em janeiro de 2007, onde atuou na gestão de renda fixa e câmbio dos fundos Itaú Hedge e Itaú Hedge Plus, em conjunto com Emerson Codogno e Mariano Steinert até o início de 2020, quando resolveram sair e empreender abrindo a Genoa Capital.

O Fundo Genoa Radar possui um histórico de performance de mais de 200% do CDI desde seu início com uma volatilidade de 3,95% o que é baixa para a classe de fundos similares. Apesar de terem começado o fundo no início da crise da Pandemia e terem sofrido um pouco no início, a gestora mostrou resiliência e conseguiu uma recuperação notória dos seus resultados a partir de maio do ano passado e vem se destacando como um case de sucesso na classe multimercado. Confira o desempenho do fundo contra o CDI na Carteira Global .

O fundo está disponível na plataforma do modalmais e já pode receber aplicações através deste link aqui .

