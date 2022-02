Redação 1Bilhão Uma empresa paga só em dividendos mais do que você recebe nos principais investimentos

Receber cerca de 10% do valor da ação em dividendos é algo muito raro. Não é sem motivo que a Taesa (TAEE11) é uma das queridinhas do mercado quando se trata desse assunto, a ponto de estar na carteira de Luis Barsi, por exemplo. A empresa tem uma política agressiva de distribuição de dividendos e, referente ao ano de 2021, pagou R$ 1,79 bilhão para o acionista – o equivalente a cerca de R$ 5,20 por unit.

Como as units estão cotadas em R$ 38,05, isso significa um dividend yield de 13,66% – uma quantidade impressionante. A empresa é famosa por ter um dividend yield elevado: em 2016, chegou a pagar mais de 15% do valor da ação para o acionista em dividendos. Ela anunciou pagamento de R$ 800,3 milhões – cerca de R$ 2,32 por unit -, complementando os R$ 989 milhões já pagos em 2021. A companhia ainda precisa aprovar o dividendo em assembleia, mas dificilmente ele será barrado: a empresa faz isso há anos.

Dividendos são uma excelente forma de você criar uma renda passiva e conseguir alcançar a independência financeira . Não é sem motivo que os investidores gostam desse tipo de empresa: retornar esse dinheiro para o acionista permite que ele seja reinvestido, gerando mais dividendos no futuro, ou como complemento de renda. Explicamos todas as estratégias para você, e como ganhar mais dinheiro com seu dinheiro, nos nossos grupos de WhatsApp. Para entrar é só clicar aqui .

Leia Também

Resultados 2021

A companhia, em 2021, registrou um lucro líquido de R$ 2,21 bilhões, que é uma queda de 2,2% frente o que havia sido visto em 2020 – resultados do setor elétrico são previsíveis, o que facilita a distribuição de dividendos. 80% será pago ao acionista, ou 99%, quando ajustado um fator contábil registrado pela companhia.

Um yield de 13,66% supera, e muito, a Selic média do ano de 2021. Se você investiu em renda fixa que segue o CDI ou que paga um pouco mais que o CDI, a Taesa retornou mais para o acionista apenas em dividendos – e os acionistas ainda continuaram com os papéis da Taesa em carteira, podendo ainda reinvestir esses dividendos para aumentar o quanto vai receber no ano seguinte.

Leia Também

Durante o ano de 2021, ou seja, contando o dividendo final de 2020 e os primeiros de 2021, a empresa teve um DY de 12,4%, o que também supera – e muito – a Selic média do período.

O post Uma empresa paga só em dividendos mais do que você recebe nos principais investimentos apareceu primeiro em 1 Bilhão Educação Financeira .