Redação 1Bilhão Nubank: ação dispara 15,5% durante a manhã e despenca de tarde

Os BDRs do Nubank (NUBR33) enlouqueceram! Durante a manhã registraram forte alta, pulando de R$ 8,68 – fechamento de ontem – para R$ 10,03, o que representa alta de 15,55%. Quando parecia que o Nubank estava se aproximando de bater a máxima histórica, operando em um patamar não visto desde 14 de dezembro, despencaram no início da tarde, zerando os ganhos.

Os papéis estão cotados em R$ 8,67 às 16h15 (horário de Brasília), o que representa uma queda de 0,12%. A empresa esteve nos holofotes nos últimos dias, com diversos bancos, Bradesco, Itaú e BTG, recomendando a venda das ações pelos mais diversos motivos. Mesmo assim, o BDR subiu 12,47% ontem e nesta manhã, quando subiam forte, chegou a acumular alta de 72,34% contra o preço de janeiro.

Não há aparente motivo para essa oscilação, mas a empresa divulga resultados terça-feira (22), o que pode ser significativo para o preço da ação. Além do preço da ação negociada em Nova York, o BDR também reflete a variação do dólar frente o real.

