Comprando na baixa? Warren Buffett comprou US$ 1 bilhão em ações do Nubank

Warren Buffett está comprando ações do Nubank conforme elas caem. De acordo com formulário registrado na SEC, a CVM norte-americana, o maior investidor da história adquiriu US$ 1 bilhão em ações da empresa somente em dezembro, já que o relatório é referente ao último trimestre e o IPO do Nubank foi no dia 9 de dezembro. Na época, reportou-se que Buffett havia comprado US$ 250 milhões na abertura de capital.

Talvez aproveitando as quedas contínuas do Nubank – que chegou a cair mais de 16% desde o IPO em dezembro, ele continuou comprando ações até montar uma nova posição em US$ 1 bilhão no dia 31 de dezembro. Buffett já havia investido US$ 500 milhões em uma rodada de captação da empresa, antes da abertura de capital.

Em janeiro, as ações continuaram a não performar bem, fazendo com que no dia 28 elas estivessem em seu menor patamar histórico, com queda de mais de 40% frente o preço do IPO. Ainda não se sabe se Warren Buffett comprou mais ações neste início de ano, ou até mesmo se vendeu – muito embora o perfil do investidor não seja de “comprar e vender” ações rapidamente, o que praticamente faz o mercado descartar uma possível venda tão cedo.

Enquanto Buffett estava comprando, os grandes bancos recomendaram a venda das ações do banco digital brasileiro. BTG, Bradesco e Itaú lançaram relatórios recentes destacando o quanto a ação parece cara frente os adversários – e o Bradesco, por exemplo, estimou que os papéis do Nubank ainda devem cair mais 45%! Buffett não deu ouvido e vai comprando ações.

