Invista, mesmo que na poupança (mas tem coisa melhor)

Segura. Todo mundo conhece. Amigos e famílias investem. Fácil acesso. Esses são os principais motivos que levam os brasileiros a optarem pelo investimento com a pior rentabilidade do mercado: a poupança.

Foi criada em 1861 pelo imperador Dom Pedro II com o objetivo principal de servir como uma espécie de reserva de emergência , que atendesse desde os que tinham grande quantia de dinheiro, até os que possuíam pequenas economias.

Mas, o tempo foi passando, novos investimentos foram surgindo e parece que o brasileiro simplesmente estagnou no Segundo Reinado. A poupança já não é mais o único investimento seguro e de fácil acesso.

Mas primeiro, como funciona a poupança?

Diferente de outros investimentos de renda fixa, a rentabilidade da poupança é a mesma em qualquer banco tradicional. No entanto, para os depósitos feitos até 2012 vale a regra da “poupança antiga” e para os depósitos em diante, vale a regra da “poupança nova”.

Na “poupança antiga”, o retorno do dinheiro investido é de 0,5% ao mês + TR (taxa referencial). Já na “poupança nova” irá depender da Taxa Selic (atualmente 10,75% ao ano): quando ela estiver acima de 8,5% ao ano, o rendimento será igual ao da poupança antiga (0,5% ao mês + TR – Taxa Referencial). E se ela estiver abaixo de 8,5% ao ano, o rendimento será de 70% da Selic + TR.

A data do depósito é nomeada como “aniversário”, e o valor que foi investido na poupança só receberá os juros no próximo mês. Se investiu dia 10, vai receber o juro só dia 10. Se tirar no dia 9, não ganha nada.

Nesse sentido, apesar do investidor poder resgatar o dinheiro da aplicação quando desejar sem prejuízo, se o resgate acontecesse antes do aniversário do depósito, simplesmente o dinheiro não renderia nada. E de praxe, perderia valor para a inflação no período.

Principais características da poupança:

Você empresta o dinheiro para o banco. Dinheiro protegido pelo FGC até 250 mil reais. Previsibilidade de retorno. Alta liquidez (precisou, pegou o dinheiro sem preju!). Não paga Imposto de Renda.

Investimentos que substituem a poupança

Para dar esse passo de substituir a poupança de uma vez por todas, é importante adequar as suas necessidades e objetivos com o investimento escolhido.

Dessa forma, ao analisar os investimentos abaixo que substituem a poupança, leve em consideração: valor mínimo da aplicação; prazo de vencimento; perfil de risco; rentabilidade, considerando o imposto de renda sobre o rendimento (se houver).

Se prepare para conhecer os investimentos de renda fixa tão seguros quanto a poupança, mas que rendem mais.

CDB

A sigla “CDB” significa Crédito de Depósito Bancário. É um tipo de investimento de renda fixa conservador que é protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito em até 250 mil reais por CPF e instituição financeira.

Ao adquirir um título de CDB, basicamente emprestará o dinheiro para o banco e por isso, ele vai te devolver juros no período.

Diferente da poupança, há incidência do imposto de renda no CDB, que é regressivo e incide apenas sobre os rendimentos. Mas não se engane, mesmo com o IR a rentabilidade do CDB é mais atrativa do que a da poupança.

No momento da contratação, o investidor definirá a rentabilidade do aporte e o prazo do investimento conforme os títulos disponíveis na corretora.

Existem três formas de rentabilidade ao investir em CDBs: títulos pós-fixados (x% do CDI ao ano), prefixado (x% ao ano) ou híbrido (IPCA + x% ao ano).

Em contrapartida, os prazos dos títulos variam bastante, podendo ser de liquidez diária como a poupança ou vencimento de curto, médio ou longo prazo.

TESOURO

Já se você adquirir um título do Tesouro Direto, basicamente você está emprestando dinheiro para o governo.

O Tesouro Selic é um tipo de título do Tesouro Direto, que é um Programa do Tesouro Nacional. Então mesmo que esse investimento não tenha proteção do FGC, ele é considerado o mais seguro, justamente por ser garantido pelo próprio Tesouro Nacional. A rentabilidade e o prazo do investimento serão definidos pelo investidor no momento de adquirir o título.

Especificamente o Tesouro Selic rende todos os dias conforme a variação da Selic, então mesmo que tenha uma data de vencimento do título, é possível que o dinheiro seja resgatado antecipadamente sem prejuízo.

Assim como os CDBs, existem mais dois tipos de títulos do tesouro: os prefixados e os híbridos, que também rendem IPCA mais um percentual ao ano.

Nesse investimento também há incidência do imposto de renda regressivo e apenas sobre os rendimentos. Mas, mesmo assim ainda rende mais que a poupança.

LCI E LCA

As LCIs e LCAs são títulos de renda fixa que significam respectivamente, “Letra de Crédito Imobiliário” e “Letra de Crédito do Agronegócio”.

Nesses investimentos você basicamente empresta dinheiro para as instituições financeiras, para que elas possam oferecer crédito e assim, desenvolver dois setores considerados estratégicos para o governo: imobiliário e de agronegócio.

Do ponto de vista do investidor, esses investimentos são atrativos porque assim como a poupança, têm proteção do FGC e isenção do imposto de renda.

A modalidade e o prazo do investimento serão definidos pelo investidor no momento de adquirir os títulos. Os títulos podem ser prefixados (x% ao ano), pós- fixados (x% do CDI) e híbridos (IPCA+ x% ao ano). Os prazos de vencimento podem variar entre curto, médio e longo prazo.

Onde encontrar esses investimentos?

Definitivamente não no seu banco tradicional. Os melhores investimentos estão na corretora de valores mobiliários, cujo objetivo é o crescimento e proteção patrimonial do investidor.

Para ter acesso aos inúmeros e melhores investimentos do mercado, basta abrir a sua conta gratuita na modalmais e escolher os investimentos que mais estejam de acordo com as suas necessidades e objetivos.

Investir na poupança é confortável, por isso é a queridinha da população brasileira. Mas, lembre-se: “Se você quer chegar aonde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz”. – Bill Gates.

