Redação 1Bilhão Empresa vai pagar mais de 10% do valor da ação em dividendos de uma única vez

A EDP Brasil (ENBR3) deve pagar R$ 1,2 bilhão em dividendos nos próximos meses. A empresa aprovou JCP (Juros sobre Capital Próprio) de R$ 454,8 milhões no dia 29 de dezembro, e vai levar a distribuição de R$ 803 milhões em dividendos na AGO (Assembleia Geral Ordinária) de 5 de abril. Somados ambos os proventos, a distribuição vai ser de R$ 2,18 por ação.

As ações da EDP Brasil sobem 2,65% por volta do meio-dia dessa quinta-feira, atingindo R$ 20,90. Isso significa que os dividendos anunciados representam mais de 10% do preço da ação em uma tacada só, o que é uma distribuição bastante agressiva. Empresas do setor elétrico são famosas por serem boas pagadoras de dividendos. A EDP Brasil opera tanto na geração quanto na distribuição, transmissão e comercialização, em 11 estados do País.

ENVIE ESSA MATÉRIA PARA WHATSAPP PARA AMIGOS E FAMILIARES

Leia Também

A empresa teve um lucro líquido de R$ 809 milhões no quarto trimestre de 2021, o que mostra um crescimento de 15,6% frente o que havia sido visto no mesmo período do ano de 2020. No total do ano, o lucro foi de R$ 2,1 bilhões, que representa um aumento de 43,2% frente o ano anterior.

A empresa teve receita líquida de R$ 2,9 bilhões no 4º trimestre, com um Ebitda (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 1,34 bilhão. A dívida da empresa cresceu 28,4%, atingindo R$ 7,88 bilhões, mantendo a relação entre Dívida Líquida e Ebitda no mesmo patamar que 2020.

Leia Também

Você quer receber as principais notícias do mercado? Entre nos nossos grupos de WhatsApp .

O post Empresa vai pagar mais de 10% do valor da ação em dividendos de uma única vez apareceu primeiro em 1 Bilhão Educação Financeira .