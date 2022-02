Victor Oliveira Fundo de ações de gestora carioca destoa e capta R$ 119 milhões

TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES surpreendeu e teve a maior captação líquida da última semana com $118.701.452,3 em aportes. Em um momento em que a tendência por parte dos investidores vai no sentido da renda fixa e dos ativos de menor risco, fundo da gestora carioca Truxt captou um valor que representa 11,87% de todo o volume captado por fundos no período, entre aqueles que tiveram captação líquida.

Como estratégia, o fundo se diferencia por montar posições concentradas em empresas brasileiras através de extensa análise fundamentalista utilizando modelos proprietários.

Já na análise mensal, quem tomou a frente foi o fundo Porto Seguro RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO, com captação líquida de R$ 184,0 milhões – impulsionado pela forte captação de R$ 87 milhões na semana passada. Fundo possui como estratégia aplicar 80% dos recursos em ativos de renda fixa, podendo utilizar estratégias com derivativos para fins de proteção.

PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO contabilizou 10,16% de Captação Líquida no mês.

Esta semana o top 3 foi:

TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES com captação líquida de R$ 118.701.452,30

Porto Seguro RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO, com captação líquida de R$ 87.041.128,30

Safra Capital Market RF DI Crédito Privado com captação líquida de R$ 77.092.649,0

Este mês o top 3 foi:

Porto Seguro RF Referenciado DI, com captação líquida de R$ 184.035.224,1

SAFRA CAPITAL MARKET SPECIAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO, com captação líquida de R$ 115.053.263,82

Leia Também

TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES, com captação líquida de R$ 110.272.764,14.

Na semana, os maiores resgates foram:

Leia Também

BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI, com resgate líquido de R$ 1.190.755.636,09

CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, com resgate líquido de R$ 416.021.650,78

CSHG ALLOCATION IBIUNA HEDGE STHG II FIC MULTIMERCADO, com resgate líquido de R$ 353.598.585,32

No mês, os maiores resgates foram:

BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI, com resgate líquido de R$ 650.832.976,11

CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, com resgate líquido de -R$ 416.021.650,78

CSHG ALLOCATION IBIUNA HEDGE STHG II FIC MULTIMERCADO, com resgate líquido de R$ 342.537.667,21

O Hot List de Fundos é um relatório divulgado semanalmente pelo Modalmais cujo objetivo é mostrar os fundos mais demandados da indústria, dentre aqueles que a plataforma do banco distribui.

Este relatório, com dados providos pela Quantum, analisa em duas janelas de tempo (semana e mês) a captação líquida (aplicação – resgate) dos fundos da indústria, isto é, não se restringe apenas à captação via plataforma do Modalmais. Para recebê-lo na totalidade, basta entrar nos grupos de WhatsApp do 1Bilhão – ele será sempre enviado quarta-feira pela manhã.

O post Fundo de ações de gestora carioca destoa e capta R$ 119 milhões apareceu primeiro em 1 Bilhão Educação Financeira .