Amazon lucra 675% mais que o esperado

A Amazon surpreendeu o mercado ao divulgar seus resultados na última quinta-feira (4), com um lucro 675% maior que o esperado. Enquanto a estimativa do mercado era de US$ 3,57 por ação, a empresa divulgou um lucro de US$ 27,75 – fortemente impulsionado por ganhos com o IPO da Rivian, empresa de carros elétricos que tinha 22,4% das ações em posse da Amazon.

Sem esse número não-recorrente, a Amazon teve ganhos de US$ 5,80 por ação – ainda assim acima da expetativa do mercado para a gigante construída por Jeff Bezos. Os outros sinais não foram tão positivos, porém, com a empresa registrando receita de US$ 137,4 bilhões – abaixo do esperado – e divulgando um guidance também abaixo das estimativas para o começo de 2022.

A empresa, porém, ressaltou que segue otimista com os próximos trimestres, o que impediu o mercado de avaliar negativamente esses números – como fez com o Facebook, que viu suas ações caírem 25% em um único dia . “Como esperado neste final de ano, vimos custos mais altos impulsionados pela escassez de oferta de mão-de-obra e pressões inflacionárias, e essas questões persistiram até o primeiro trimestre devido à Omicron”, disse Andy Jassy, novo CEO da Amazon no relatório de resultados. “Apesar desses desafios de curto prazo, continuamos otimistas e animados com o negócio à medida que emergimos da pandemia”, completou.

