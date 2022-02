Felipe Moreno Alaska é fundo de ações com maior rendimento em janeiro

A gestora Alaska voltou a ter o fundo com maior valorização no Brasil e viu tanto o ALASKA BLACK II FIC AÇÕES BDR NÍVEL I quanto o ALASKA BLACK FIC AÇÕES BDR NÍVEL I atingirem o topo da tabela no mês de janeiro. Os fundos tiveram valorização de 13,97% e 13,94% respectivamente, com um retorno de 6,98% acima do Ibovespa. Completando o top 3 fica o SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES, com alta de 12,34%.

No ranking dos últimos 12 meses, porém, os fundos do Alaska não chegam no top 10. A liderança é do ORGANON FIC AÇÕES, com ganhos de 52,95% – 55,49% acima do Ibovespa. O TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES vem logo atrás, com valorização de 44,05% no mesmo período, enquanto o EXPLORITAS LATAM FIC AÇÕES teve valorização de 37,90%. O 4º, 5º e 6º lugares do ranking foram ocupados pela Trigono.

Leia Também

O Trígono Delphos aparece na 5ª posição entre os fundos que tiveram a maior valorização entre os fundos de ações nos últimos 24 meses, logo abaixo de um dos fundos da gestora Verde, de Luís Stuhlberger, que ficou em 4º. O top três, porém, fica com ARBOR GLOBAL EQUITIES BRL FIC AÇÕES BDR NÍVEL I, com valorização de 90,38%, o Western Asset, com alta de 72,08% e o OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES BDR NÍVEL I, com ganhos de 58,54%. Um detalhe interessante é que os fundos cambiais apresentaram todos retornos muito ruins em janeiro, e estão em queda nos últimos 12 meses, depois de um 2020 muito bom.

Você pode se inscrever em algum dos nossos grupos de WhatsApp para receber o ranking completo, o ranking dos melhores fundos é enviado toda-sexta, 17 horas. Basta clicar aqu i.

Leia Também

O post Alaska é fundo de ações com maior rendimento em janeiro; veja ranking apareceu primeiro em 1 Bilhão Educação Financeira .