Felipe Moreno Nubank e Banco Inter desabam arrastados por PayPal e fintechs

As ações do PayPal caíram 23% nesta quarta-feira (2), levando praticamente todas as fintechs para o buraco junto com ele. Banco Inter e Nubank, dois dos papéis mais populares da B3, despencaram junto: BIDI11 caiu 9,54% para R$ 25,40, enquanto NUBR33 teve queda de 6,51% para R$ 6,18. BDRs do PagSeguro (PAGS34) caíram 13,14% para R$ 21,28 e da Stone (STOC31) recuaram 11,11% para R$ 75,10.

Poucas vezes uma empresa preparou um pacote tão grande de desapontamentos para o mercado quanto o PayPal fez nesta quarta:

-> Reviu o guidance para lucro por ação

-> Reviu o guidance de crescimento de receita

-> Abandonou a meta de usuários (que era praticamente dobrar de tamanho até 2025)

-> Afirmou que 4,5 milhões de contas criadas ano passado eram “ilegítimas” para conseguir os US$ 10 de bônus

-> Adicionou 49 milhões de contas em 2021 (abaixo do que se esperava) e determinou que a meta é de 15 milhões

-> Mudou o foco de aquisição de novos clientes para fazer os clientes usarem o serviço com mais frequência

Em outras palavras: tudo deu errado para o PayPal e o pessimismo com os pagamentos digitais imperou no mercado nesta quarta. O S&P subiu 0,94% hoje, enquanto o Ibovespa fechou em queda de 1,18%, aos 111.894 pontos.

