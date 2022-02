Redação 1Bilhão Educação Financeira Eduardo Saverin perde R$ 22,8 bilhões e Brasil tem novo (velho) homem mais rico

A queda de mais de 25% das ações do Facebook fez a fortuna do antigo homem mais rico do Brasil desabar. Eduardo Saverin perdeu US$ 4,3 bilhões, mais de R$ 22 bilhões, e agora ostenta um patrimônio de US$ 13,3 bilhões. Com isso, o Brasil passa a ter um novo ocupante no topo da lista de mais ricos: Jorge Paulo Lemann com US$ 16,1 bilhões – vale notar que ele é um velho conhecido da lista, já que esteve no topo por bastante tempo.

As ações do Facebook recuaram forte hoje depois do resultado, que teve um mix de más notícias: perdeu usuários, teve impactos financeiros severos por conta da política de privacidade da Apple e não bateu as metas com realidade virtual. A queda foi tão forte que Mark Zuckerberg foi defenestrado da lista de 10 homens mais ricos do mundo, perdendo quase US$ 30 bilhões. Agora ele é apenas a 12ª pessoa mais rica do planeta.

A Meta, como o Facebook agora é conhecido, perdeu US$ 200 bilhões no que foi a maior queda diária de uma empresa na história. A quantia é tão grande que ela supera o valor de 452 das 500 empresas mais valiosas de todos os Estados Unidos, que compõem o S&P 500. Além da menor capacidade de anúncios, o Facebook vem sofrendo competição de empresas como o Tik Tok – e Zuckerberg vem reclamando da competição “sem precedentes”.

