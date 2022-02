Redação 1Bilhão Educação Financeira Locaweb (LWSA3): controlador e conselho compram ações e diretoria vende

Qual é a maior prova de confiança que um controlador pode dar em sua companhia? Comprar ações à preço de mercado, mostrando plena confiança em aumentar a posição e que aqueles papéis vão se valorizar. É o que fez o controlador da Locaweb (LWSA3), que comprou 287.000 ações entre os dias 20 e 24 de janeiro, ao total de R$ 2,37 milhões.

O conselho de administração também fez aquisições: 86.000 ações, ao total de R$ 1,15 milhão. Também foram exercidos o direito a 300.000 ações, com valor bastante abaixo do valor de mercado, totalizando R$ 1,29 milhão. Todas as operações aconteceram entre os dias 6 e 18 do mês de janeiro.

Já a diretoria se desfez de 72.000 ações LWSA3 entre os dias 10 e 31 – com as vendas ficando mais consistentes no final do mês. Mesmo com as vendas, membros da diretoria também fizeram exercício de opções de ações e levaram 131.600 ações em preços bastante abaixo do valor do mercado, R$ 260,8 mil. 125 mil ações chegaram a ser adquiridas por R$ 1,75 neste exercício de opções, dia 6 – não se sabe se há alguma regra que impedisse a venda dessas ações nos dias seguintes e nem as necessidades de liquidez dos membros da diretoria.

Leia Também

Essas informações são públicas e enviadas à CVM – a aquisição e venda de ações por parte de controladores, membros do conselho e diretores é uma forma de avaliar a forma que as próprias pessoas envolvidas no negócio acreditam ou não no desempenho desses papéis no futuro próximo. Quanto mais forte a compra, mais forte a sinalização.

Vendas, algumas vezes, podem ser explicadas por necessidades de liquidez de certas pessoas envolvidas. A Tesla, por exemplo, viu seu controlador, Elon Musk, vender uma parte de suas ações à mercado para pagar impostos – a alternativa que ele teria seria tomar um empréstimo usando as ações como garantia, e o mercado americano (onde as taxas de juros são baixas), interpretou que a decisão de vender indicava que ele não acreditava em um desempenho das ações maior do que a taxa de juros do empréstimo que ele poderia tomar.

Leia Também

Entre no grupo especial de WhatsApp do 1Bilhão, para te ajudar a tratar cada vez melhor o seu dinheiro! Lá você vai receber todos os nossos conteúdos – matérias, relatórios, e-books, testes, ferramentas, guias! É só clicar aqui .

O post Locaweb (LWSA3): controlador e conselho compram ações e diretoria vende apareceu primeiro em 1 Bilhão Educação Financeira .