Victor Oliveira Fundo não segue maioria e rende mais do que o CDI e o Ibovespa somados em 4 anos

Todo fundo tem um benchmark, importantíssimo para saber se os resultados e os riscos estão compatíveis com o que ele pretende ser. Alguns seguem o CDI, outros o Ibovespa, entre algumas opções no mercado. Para você falar que você é um bom fundo o ideal é você ganhar a comparação, e nem todos os fundos batem. Mas há uma gestora, fora do radar dos nomes mais famosos, que não só bateu o seu próprio benchmark como bateu o outro também. Somados.

O fundo 3R Genus teve valorização de 56,3% entre fevereiro de 2018 e fevereiro de 2022, contra 20,8% do CDI e 30,32% do Ibovespa no mesmo período . E detalhe: bateu os dois com uma volatilidade de apenas 2,2%, contra 28,7% do Ibovespa. São resultados fenomenais para qualquer fundo.

3R Investimentos

A 3R Investimentos é uma gestora independente fundada em 2012 com aproximadamente R$ 400 milhões de recursos sob gestão e que atua em três principais áreas: gestão direta, alocação e produtos estruturados. Na área de gestão direta a equipe possui seis pessoas dedicadas tendo como CIO (Chief Investment Officer) Tomás Awad. Com mais de 26 anos em gestão de recursos com passagens por gestoras e banco nacionais e internacionais, como Chase Manhatan e Itaú BBA, e é responsável pela alocação Long Biased e Macro da gestora. Junto de Tomás atua Rodrigo Boselli, com mais de 18 anos de experiência em gestoras de recursos, com foco em ações e responsável pela alocação de risco direcional.

A combinação de experiência dos gestores é facilmente vista na sua estratégia de alocação do seu principal fundo o 3R Genus Hedge FIM, combinando 60% da alocação em estratégias Long and Short, 30% em risco direcional, ou seja, comprando alguma ação ou índice apostando na alta ou na queda do ativo e por último 10% do seu portfólio em juros e moedas.

Essa divisão de estratégia busca deixar o portfólio descorrelacionado com a direção do mercado. Para isso, a gestora utiliza análises macro e micro para gerar uma interação entre estratégias que segue o fluxo contínuo de análise e monitoramento demostrado abaixo:

Outro detalhe interessante é que o fundo entregou além de performance com consistência um retorno maior do que a o IHFA (índice de Hedge Funds da ANBIMA) índice que representa a média da indústria de fundos multimercados no mesmo período. “O que explica a performance de todos os fundos da casa foram uma boa capacidade de avaliar o cenário macroeconômico, a elevada capacidade de avaliar a posição técnica do mercado vendo que o mercado estava muito tomador de risco e a disciplina de resistir a tentação de tomar risco no momento que o CDI estava a 2%a.a, quando havia muita gente fazendo a mesma alocação, elevando os riscos de seus portfólios com fundamentos não tão bons”, afirma Tomás. “Com isso o mercado ofereceu muita oportunidade, ou seja, uma boa e profunda visão macro, uma boa capacidade de ler os riscos do mercado e a disciplina e capacidade de resistir a tentação de não ir para onde todos estão indo foram os nossos diferenciais”, completa, destacando o que fez o fundo ir melhor que os concorrentes.

Além do 3R Genus FIM, a gestora também possui o fundo 3R Radix FIA e o 3R RE FIA. O Radix é um fundo Long Only , ou seja, que aloca os recursos comprando ações, utilizando a estratégia de encontrar valor em empresas e esperar a maturação do seu portfólio.

Já o 3R RE FIA utiliza a estratégia Long Biased, buscando alocar o dinheiro entre 10 a 15 empresas, mas podendo estar vendido em algumas ações a fim de minimizar riscos individuais. “Temos um viés de “quality/value”, como já fazemos no FIA exclusivo. O foco é em ações com boa liquidez de negociação. Uma parcela menor do produto poderá investir em cases que estejam passando por alguma transformação ou ajustes mais profundos”, destaca Tomás.

A 3R vem se provando capaz de gerar resultados consistentes nos últimos 4 anos e é uma bela alternativa para quem busca um fundo que pensa fora da caixa, principalmente em um cenário complicado como o que se desenha esse ano. O 3R Genus FIM está disponível para investimentos na plataforma do Modalmais e pode ser acessado no link abaixo:

