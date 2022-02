Victor Oliveira Fundo do BTG Pactual capta R$ 853,9 milhões em uma semana e é campeão do mês

O fundo BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI foi o grande campeão do mês de janeiro em termos de captações. O fundo fechou com um total líquido de R$ 602,5 milhões, impulsionado pela forte captação de R$ 853,9 milhões na última semana do mês. Em segundo lugar ficou o Safra Capital Market Special FIC RF Crédito Privado, que teve captação líquida de R$ 394,9 milhões.

O mês, porém, viu mais resgates do que aplicações. Foram R$ 6,59 bilhões em resgates e R$ 4,70 bilhões em aplicações – totalizando um saldo negativo de R$ 1,89 bilhão no mês de janeiro. O campeão de resgates foi o PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO, que teve saldo negativo de R$ 498,4 milhões. O segundo colocado foi o WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1, que teve resgates de R$ 263,85 milhões.

Esta semana, o top 3 foi:

1o BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI, com captação líquida de R$ 853.892.796,70;

2o SAFRA CAPITAL MARKET SPECIAL FIC RF CRÉDITO PRIVADO, com captação líquida de R$132.157.557,90;

3o BTG PACTUAL CDB PLUS RF CRÉDITO PRIVADO, com captação líquida de R$ 99.371.564,30.

Já no mês, o top 3 foi:

1o BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI, com captação líquida de R$602.539.460,90;

2o SAFRA CAPITAL MARKET SPECIAL FIC RF CRÉDITO PRIVADO, com captação líquida de R$394.943.969,50;

3o CAPITÂNIA TOP FIC RF CRÉDITO PRIVADO, com captação líquida de R$325.620.286,40.

A título de referência, a captação do BTG PACTUAL SELIC RF representou 38,18% da captação líquida da semana, em uma amostra de 850 fundos – que não contabiliza fundos que fizeram captação diretamente, como foi o caso do Dynamo Cougar essa semana. O mês foi marcado, porém, pelos índices de Crédito High Grade – tirando o fundo campeão do BTG Pactual, os próximo quatro fundos que mais captaram estiveram nessa categoria, que investe em crédito de baixa chance de inadimplência.

A este movimento podemos atribuir o maior apetite por ativos de menor risco em um momento que as taxas de juros globais estão sendo elevadas, numa tentativa dos bancos centrais fazerem frente ao aumento dos preços.

Na semana, os maiores resgates foram:

1o PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO, com resgate líquido de -R$164.805.225,8

2o WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1, com resgate líquido de R$131.092.526,0

3o WESTERN ASSET US INDEX 500 MULTIMERCADO, com resgate líquido de R$84.728.219,4

Já no mês, o top 3 foi:

1o PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO, com resgate líquido de R$498.422.521,2;

2o WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1, com resgate líquido de R$263.840.548,4;

3o WESTERN ASSET IMA-B 5 RF, com resgate líquido de R$ 180.298.971,6.

Na semana, o PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO representou 6,92% do saldo negativo da semana, o que mostra que os resgates foram muito menos concentrados do que as aplicações. É nítido uma tendência de fuga de ativos de maior risco.

O Hot List de Fundos é um relatório divulgado semanalmente pelo Modalmais cujo objetivo é mostrar os fundos mais demandados da indústria, dentre aqueles que a plataforma do banco distribui. Este relatório, com dados providos pela Quantum, analisa a captação líquida (aplicação – resgate) dos fundos da indústria, isto é, não se restringe apenas à captação via plataforma do Modalmais, em duas janelas de tempo: semana e mês.

