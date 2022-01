Felipe Moreno Quem apostou na “ex-OGX” com novo controlador já ganhou 110%

Há um ditado no mercado: “sobe no boato, cai no fato”. A perspectiva de uma boa notícia muitas vezes é o suficiente para levar uma ação a ter altas expressivas, enquanto a concretização desta boa notícia é utilizada para realização de lucros por quem realizou a aposta.

Até agora, a alta do “boato” (que não era tão boato assim) veio para a Dommo Energia (DMMO3), mas a queda do “fato” ainda não aconteceu. A empresa estava prestes a mudar de controlador, o que foi anunciado no dia 17 de janeiro e se concretizou dia 29 (sábado), com a gestora anunciando ter 51,99% da antiga OGX. Só no dia do anúncio da possibilidade de mudar de controlador, as ações subiram 35,56%.

E com alta de 5,62% na manhã desta segunda-feira (31), a Dommo já acumula ganhos de aproximadamente 110% desde que a possibilidade foi levantada. Poucas empresas possuem uma história tão turbulenta quanto a empresa, que foi fundada por Eike Batista, se chamava OGX e foi um dos maiores IPOs da história da Bovespa, que eventualmente se tornou B3. Foi também um dos maiores casos de Recuperação Judicial do Brasil.

A empresa lidou com uma série de decepções, mentiras, traições e conflitos de interesse que, juntos, formam talvez a história mais escabrosa de toda a história da bolsa brasileira . Quem investiu na empresa todos esses anos acumula perdas de mais de 99% – viu o dinheiro virar pó, em outras palavras. Depois de anos patinando, a empresa encontrar um novo controlador que é especializada em “special situations”, ou seja, problemáticos.

Ela investe em precatórios, litígios, empresas em recuperação judicial, dívida de high-yield e em oportunidades que requerem soluções estruturadas. A ideia é entrar nesses casos não apenas com capital, mas com know-how e inteligência jurídica. Com isso, ela consegue ativos bastante descontos e cujo retorno é descorrelacionado com o ciclo econômico – ou seja, podem subir bastante mesmo se o mercado estiver ruim. A gestora já investiu na Oi durante o processo de investimentos em fibra ótica e na PetroRio.

