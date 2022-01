Felipe Moreno Demanda por Dynamo Cougar esgota em 1 minuto

A demanda por cotas de investimento do Dynamo Cougar demoraram 84 segundos para serem preenchidas – totalizando R$ 450 milhões. O fundo abriu nessa segunda (31) às 8h, horário de Brasília, e cerca de 2 minutos depois tudo já estava preenchido. Havia um limite de R$ 7 milhões por investidor, o que não impediu a demanda de ser completamente preenchida em pouquíssimo tempo.

Na quarta-feira (2), o fundo – também às 8h – abrirá para quem não investe no fundo ainda, com o limite de R$ 30 milhões por investidor – novas solicitações não serão processadas depois do limite ser atingido. É importante ressaltar que o fundo é destinado apenas aos investidores qualificados.

O fundo subiu 3.725,3% desde setembro de 1993, seu início, quase 45% ao ano e tem um patrimônio próximo de R$ 5,8 bilhões . O mercado entende que a abertura do Dynamo Cougar agora é uma demonstração de que o Brasil está barato e cheio de oportunidades – e que, percebendo isso, a gestora quer se aproveitar.

