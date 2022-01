Victor Oliveira Aprenda a fugir de golpes em 5 passos

No mercado financeiro existem excelente oportunidades de Investimentos dos mais variados perfis e com estratégias que vão desde o tesouro direto até a compra de operações estruturadas que trazem um nível de complexidade muito elevado na sua formatação. Tal nível elevado de complexidade nas operações faz com que, para que os investidores possam alocar seus recursos, eles precisem dedicar um tempo relevante para aprender sobre os ativos e qual risco eles trazem.

Utilizando de má fé muitos criminosos lançam produtos que prometem lucros maravilhosos e garantidos, os quais são derivados de golpes como pirâmides financeiras, prometendo resultados elevadíssimos, sem risco algum para os investidores e geralmente atrelados a ativos que estejam no foco do noticiário por serem de grande interesse da população como por exemplo o Bitcoin.

No meu círculo familiar e de amigos venho recebendo questionamentos sobre diversos investimentos que prometem retornos maravilhosos garantidos e sem risco, alguns que possuem inclusive “robôs da Nasa” para gerir os recursos como se houvesse uma formula mágica para ganhar dinheiro, e sempre preciso explicar como meus amigos e familiares podem fazer para evitar cair em golpes e perderem sua poupança.

Motivado por esses exemplos pessoais resolvi escrever para vocês leitores como, de maneira simples e fácil, você pode se prevenir da maioria dos golpes aplicados por esses criminosos.

Não existe almoço grátis.

Sempre que alguma pessoa lhe abordar para oferecer investimentos faça a seguinte pergunta “ quais são os riscos dessa operação? ” Se a resposta for “nenhum o retorno é garantido” Fuja desse investimento, pois não há no mercado financeiro nenhum ativo que lhe dê retorno garantido. Nesse momento vocês devem estar se perguntando, mas “Mas Victor e o meu Tesouro Direto ?” e eu respondo esses investimentos possuem risco sim, entretanto os investimentos no Tesouro Direto, mais especificamente no Tesouro Selic, possuem o que nos chamamos de risco soberano o qual representa o menor risco de crédito dentro de um pais que é o risco de crédito do governo o qual é muito baixo, mas ainda sim existe. Então ponto 1 não existe retorno sem riscos e eles, em teoria, devem ser proporcionais, ou seja, quanto maior o ganho potencial maior o risco de perda do valor investido.

Dê um Google.

Vários golpes envolvendo pirâmides financeiras possuem diversas denúncias de investidores que colocaram seus recursos e não conseguiram retirar ou não estão recebendo o valor prometido. Essas denúncias por muitas vezes são publicadas em sites como o reclame aqui e similares e vão lhe ajudar a verificar quantas pessoas já estão sendo lesadas por esses criminosos. Outra busca que pode ajudar é a busca pelas chamadas mídias negativas as quais geralmente envolvem investigações criminais ou similares e se você encontrar algo assim fuja desse investimento.

Consulte os Órgãos Reguladores

Caso o investimento prometido seja em um fundo de investimentos há uma forma fácil de verificar se o fundo está registrado no órgão regulador, nesse caso a CVM, que é no site da própria autarquia:

http://conteudo.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos.html

Nesse link você pode pesquisar diversas informações sobre os fundos registrados procurando pelo nome e pelo CNPJ deles, caso ele não exista significa que estão tentando aplicar um golpe em você, mas lembre-se essa consulta é apenas para fundos de investimentos, não servindo para consulta de ações, renda fixa ou outros, mas como grande parte das tentativas de golpe envolvem supostos fundos acredito que nessa consulta básica você já mitigará muitos riscos.

Nenhum investimento pede para você mandar recursos para contas de terceiros

Todas as aplicações financeiras realizadas legalmente são feitas no nome do proprietário do recurso então se por acaso alguém pedir para você enviar valores para a conta de outra pessoa física não faça pois é um golpe. Há uma única exceção a esse ponto que é quando você vai aplicar em uma corretora e precisa mandar uma TED para a conta da própria corretora para que apareça na sua conta nessa instituição, mas se você fizer o ponto 1 e 2 antes de enviar os recursos certamente vai saber que há algo de errado nessa operação

Consulte um especialista

Hoje existem diversos especialistas ligados a instituições financeiras que fazem curadoria dos recursos dos clientes de maneira individual e poderão lhe ajudar a evitar essas fraudes de maneira rápida e com precisão por conhecerem o como esses golpes são realizados. O modalmais possui um dos melhores times de bankers para atender os clientes no Brasil e são treinados para não cair em golpes como esses, então aproveite e abra sua conta para ter acesso a essa curadoria de maneira gratuita

https://www.modalmais.com.br/

Poupar dinheiro e realizar bons investimentos demandam uma dedicação razoável de tempo e trabalho e caso você venha a cair em algum golpe desses pode ver todo o seu esforço e suor escorrendo pelos dedos por culpa de algum criminoso, por isso tome muito cuidado com promessas de ganhos rápidos e exponenciais pois eles podem sair muito caros.

