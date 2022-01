Felipe Moreno Mega-Sena: o que fazer se você ganhar algum sorteio?

Mega-Sena: é o sonho de milhões de brasileiros ganhar a loteria e, literalmente, embolsar dezenas de milhões de reais imediatamente. A realidade, porém, é um pouco mais cruel. Muitos que ganham a Mega-Sena não fazem ideia de como cuidar do dinheiro e, por isso, acabam quebrando depois – uma combinação de gastos elevados, doação para parentes e investimentos ruins.

Ter pouco dinheiro e, de repente, uma vasta quantia, é algo que é muito assustador e novo para muita gente. Quem não tem educação financeira, em bom português, espana. Então o ideal é respirar, contar até 10, ter muita calma para fazer essa vasta quantia crescer e durar a sua vida. A chave disso é educação financeira .

Mega-Sena: buscar o prêmio

O primeiro passo é marcar o bilhete vencedor com seu nome completo e CPF no verso. Assim, só você vai poder ir buscar o prêmio, impedindo que alguém vá tomar seu prêmio de má-fé. Vá então até uma agência da Caixa até 90 dias depois do sorteio – muita gente NÃO percebe que ganhou na Loteria, por ano mais de R$ 300 milhões em prêmios não são resgatados.

Ao chegar lá, os funcionários são instruídos a te tratarem com o máximo de cuidado e descrição possível, impedindo que a sua identidade seja revelada, para que você não sofra golpes ou violência. Caso seja correntista Caixa, vai receber o prêmio na sua conta – e se for correntista de outro banco, receberá por lá. Você pode optar por abrir uma conta na Caixa só para isso, mas isso não é uma necessidade.

Ao pegar o prêmio, provavelmente sua vida vai mudar completamente de imediato. Uma dica: pegue uma fração pequena do dinheiro (no máximo 0,2% do prêmio) e faça uma viagem. Se você ganhou R$ 10 milhões, isso é R$ 20 mil, o suficiente para você ir para a Europa ou Estados Unidos por 10 dias. Aproveite, descanse um pouco e coloque a cabeça no lugar.

Você vai precisar para os próximos meses.

Mega-Sena: o que fazer com o dinheiro

Agora que o dinheiro está na sua conta bancária e você já “aproveitou” um pouco dele, hora de pensar no futuro. Ter uma quantia elevada de vencedor da Mega Sena no bolso facilita a vida, e é muito mais sobre o que NÃO fazer do que sobre o que fazer. É claro que existe uma diferença enorme entre ganhar R$ 2 milhões e R$ 100 milhões – mas, na prática, é importante evitar os mesmos problemas.

Muita gente faz investimentos que não deveria – abrem negócios perdedores, apostam tudo em certas coisas e distribuem o dinheiro pelos “empreendedores” da família, o que nem sempre dá certo. A regra vencedora para quem ganha muito dinheiro na Loteria é segurança e diversificação, mesmo se você se sentir um investidor arrojado.

Abra uma conta em uma instituição financeira voltada para investimentos – como, por exemplo, a Modalmais . Parece besteira, mas o apoio de uma instituição alinhada com seus objetivos é fundamental – quem joga do seu lado pode ajudar muito você chegar nos objetivos.

A partir daí, invista em Renda Fixa, fundos, coisas que não vão perder valor de maneira agressivamente – e sempre com diversificação. PROTEJA SEU DINHEIRO, principalmente conforme você vai entendendo essa nova vida. Nada de comprar 50 carros para sua família e amigos, hein?

Não é problema você ter algum risco nos investimentos para ganhar mais, mas faça isso aos poucos. Se for abrir um negócio, não coloque todo seu dinheiro nele e tenha um plano claro para caso ele não dê certo. Muito ganhador na Mega-Sena compra fazenda e abre restaurante sem saber o mínimo o que fazer. Dá no que dá.

A regra é ter parcimônia e cuidado.

