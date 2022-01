Victor Oliveira Skade Capital: “seguimos a mesma estratégia vencedora há 10, 11 anos”

Construir uma estratégia vencedora na bolsa e mantê-la por mais de uma década é o que muito gestor de fundos sonha. A gestora Skade, por sua vez, nasceu em um processo contrário: o fundo é que surgiu como consequência de uma estratégia vencedora, que aplicada por 11 anos, rendeu mais de 10 vezes o resultado do benchmark, o Ibovespa.

“Eu assumi essa parte, da gestão das ações, em um clube de investimentos, que começou a ir bem, foi subindo, nos últimos 10 anos, conseguimos subir 600% contra 54% do Ibovespa. Foi um belo ganho! E aí surgiu a ideia do fundo junto com o Credit Suisse”, lembra Alexandre Steinberg, co-fundador da Skade pós-graduado em administração e com larga experiência em gestão de portfólios de ações. “A Skade nasceu praticamente de parto natural”, completa.

“Seguimos a mesma estratégia, que vem dando certo, há 10, 11 anos”, destaca Eduardo Cortez, também fundador da Skade. Ele possui experiência tanto como analista sell-side, quanto como analista buy-side. Após fazer parte da gestão do fundo Fator Sinergia, cuja especialidade consistia em ações ilíquidas/small-caps, passou um período na Inglaterra até se juntar à gestão do Skade.

Ao longo desses 10 anos, entre períodos como clube de investimento e fundo, a estratégia tem se mostrado bastante vitoriosa, razão que motivou os gestores a capitanearem não somente clientes do private Credit Suisse, mas também do varejo, em parceria com o Modalmais. “A Skade é consequência dessa estratégia de sucesso. Sem ela, não existiríamos”, lembra Eduardo. A continuidade do clube para o fundo é tão grande que a Anbima permite a utilização do histórico do clube no fundo – pode-se dizer que a estratégia é o fundo e vice-versa.

