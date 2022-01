Felipe Moreno Bitcoin cai e tem pior começo de ano da história

O Bitcoin está em queda livre, chegando a ter um recuo de 9,9% na manhã desta sexta-feira (21), batendo US$ 38.536 – a queda está generalizada em todo o mercado de criptomoedas, com o ethereum, a segunda principal moeda, perdendo ainda mais, com queda de 13,11%, a US$ 2.792. Outros criptoativos apresentam quedas ainda mais expressivas.

A queda leva o Bitcoin para o pior patamar em seis meses e faz com que o ativo tenha o pior começo de ano de sua história. A queda acumulada em janeiro já ultrapassa 15%.

O movimento de hoje está relacionado a uma série de fatores, incluindo aí a perda do patamar de US$ 39.000, um importante suporte do mercado. As bolsas internacionais também não estão bem essa semana, e empresas de tecnologia estão entre as maiores perdedoras deste período – o que também é um fator que ajuda a derrubar criptomoedas.

