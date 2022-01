Felipe Moreno Netflix lucra muito mais que o esperado, mas ações caem 25%

A Netflix está vendo as ações caírem 25% nesta sexta-feira (21), para registrarem o pior resultado desde 2012, mesmo após apresentar um lucro muito acima do esperado pelo mercado! O que está acontecendo? É muito, muito simples: as “growth stocks” são um fenômeno dos últimos anos – e o que o mercado espera delas é crescimento, não lucro.

É o mesmo fator que faz o Nubank chegar a valer mais que o Itaú – o mercado espera crescimento agressivo por parte do Nubank nos próximos anos em termos de usuário, mesmo que sua capacidade de converter essa pessoa em dinheiro ainda seja muito inferior ao Itaú. O Netflix, mesma coisa: o que o mercado espera é crescimento de usuários.

É a única coisa que importa.

O lucro de US$ 1,33 por ação foi muito acima dos US$ 0,82 previstos. A receita de US$ 7,7 bilhões veio em linha, mas o número de usuários não bateu o esperado em 221,8 milhões, errando a previsão por 700 mil pessoas. Mas, talvez o mais preocupante, tenha sido a admissão da empresa de que outros serviços de streaming deverão limitar o crescimento do Netflix nos próximos anos.

É uma mudança de tom significativa para uma empresa que já afirmou que “dormir” era a grande concorrência. O Netflix também afirmou acreditar adicionar “apenas” 2,5 milhões de usuários no primeiro trimestre de 2022 – o mercado estimava 6,9 milhões, um número quase três vezes maior.

Essa perspectiva negativa do Netflix frente ao próprio crescimento é o que assustou o mercado, fazendo com que várias casas de análise abaixassem suas recomendações e o valuation projetado da empresa de streaming. Se a história de “growth” está prejudicada, não há lucro (atual) que compense.

