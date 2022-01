Felipe Moreno Gestora de fundo com alta de mais de 1.000% lista 5 motivos para um 2022 melhor

2022 vai ser melhor que 2021 no mercado de ações. É o que acredita a gestora Brasil Capital, que viu o fundo cair quase 20% no ano passado – um resultado que a deixou bastante frustrada. Contudo, o saldo ainda é positivo: o BC FIC FIA ainda acumula alta de 1.298,9% desde que começou contra “míseros” 156,7% do Ibovespa.

Quem ganhou tanto sabe muito bem que existe oportunidade para ganhar mais, será que é a hora de aumentar a exposição em bolsa. “Dados os acontecimentos no ano de 2021 que culminaram com uma fraca performance dos ativos de risco no Brasil, a pergunta natural poderia ser: os ativos estão num patamar de preço atrativo?”, indaga a gestora.

Mas responder isso não é fácil. “A resposta para essa pergunta nunca é tão simples e objetiva quanto gostaríamos”, completa, levantando cinco pontos que dão a entender que a resposta, na verdade, é positiva.

1º: P/L historicamente baixo

O primeiro ponto, que tem dado o que falar, é que o P/L do Ibovespa está no seu patamar mais baixo em 20 anos. “O Ibovespa encontra-se num nível de Preço/Lucro bastante descontado historicamente, como demonstrado no gráfico a seguir, sugerindo alguma margem de segurança desde que as premissas do mercado estejam corretas”, afirma a gestora.

Se as empresas estão lucrando bastante e o preço das ações está baixo, de grosso modo isso significa que esses papéis estão baratos. Se os resultados melhorarem e as ações não subirem, vai ficar mais barato.

2º: Crescimento projetado baixo

Uma década de crescimento baixo parece ter traumatizado o Brasil, e o Ibovespa reflete isso. “Atualmente o mercado projeta que o crescimento será de apenas 0,9% ao ano até a perpetuidade, o que nos parece extremamente baixo. É bastante comum os investidores, inclusive em mercados desenvolvidos, extrapolarem para a década seguinte o ocorrido na década anterior – caso Brasil”, destaca.

Um crescimento de 0,9% é um patamar de crescimento muito, muito baixo. É um atestado de que o mercado acredita que o Brasil não vai dar certo nos próximos anos. Se o País tiver um desempenho melhor que esse, os resultados serão muito melhores.

