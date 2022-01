Felipe Moreno “Os preços estão incorporando o pior cenário”, alerta gestora

A bolsa brasileira está em um dos patamares mais baratos das últimas duas décadas, se você analisar através de indicadores como preço sobre lucro – e esses preços ali estão por incorporar sinais muito negativos. “Olhando para o cenário macroeconômico, viveremos a maior parte de 2022 à sombra de uma campanha eleitoral, com indícios de uma combinação de juros altos e crescimento baixo”, afirma a Neo Investimentos em carta dos gestores.

Este ano vai ser extremamente complicado para o mercado brasileiro. “Portanto, mesmo que o pragmatismo na condução da economia prevaleça, este poderá passar muito tempo oculto por trás de uma névoa de promessas de campanha e, possivelmente, sem ações consistentes para a melhoria da condição de vida da maioria dos eleitores”, completa.

Só que tem um detalhe: o cenário que está sendo incorporado é o pior possível, o que abre espaço para crescimento. “Os preços estão incorporando, avaliamos, os piores cenários. Porém, com nossa exposição recomposta, estamos confortáveis com as assimetrias de nossas posições, assim como com a nossa alocação atual”, destaca a gestora.

