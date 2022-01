Graças ao aumento de risco no país, os investimentos da Bolsa de Valores brasileira (B3) estão cada vez menos atrativos. Por conta disso, o investidor precisa buscar diversificar e proteger sua carteira. Então, por que não aplicar dinheiro nos Estados Unidos, a maior e mais segura economia do mundo?

Além da inflação norte-americana estar mais controlada, lá se encontram as maiores e mais lucrativas empresas do mundo como, por exemplo, a Google (GOGL34) e a Tesla (TSLA34). Enquanto muitas companhias locais estão tendo grande volatilidade, as estadunidenses permanecem estáveis.

Pensando nisso, a Nomad , primeira empresa brasileira a disponibilizar uma conta digital gratuita nos Estados Unidos, lançou um sistema único que permite que qualquer pessoa movimente dólares e invista no mercado internacional.

Quer saber mais sobre a conta dolarizada da Nomad e quais benefícios ela oferece? Então, confira a seguir:

Como funciona a conta digital?

Ao abrir a conta da Nomad, é possível fazer uma transferência pagando a cotação comercial do dólar em um valor de 1,1% de IOF e 2% de spread. Isso representa uma economia de até 10% em comparação a um cartão de crédito internacional comum, que cobra 6,38% de IOF e 4 a 7% de spread.

Colocando o dinheiro na conta, a pessoa consegue fazer mais duas coisas: comprar com o cartão em lojas físicas e online em 20 países do mundo ou realizar investimentos.

Além disso, a conta digital é assegurada pelo FDIC (Fundo Garantidor de Depósitos do Governo dos EUA). Portanto, o cliente pode recuperar até US$ 250.00,00 do seu patrimônio.

Quais as taxas e descontos?

Para as Carteiras Modelo, a taxa é de 0,5% do valor investido ao ano. Enquanto isso, para as Carteiras Temáticas, a cobrança é de 1% do valor investido ao ano.

Contudo, o cliente Nomad que fizer sua 1ª remessa de câmbio num valor de US$ 100, ganha 15% de cashback em dólares no dia útil seguinte. Para isso, basta utilizar o código de convidado 1BILHÃO durante o cadastro e ganhar parte do dinheiro de volta.

Saiba mais em 1Bilhão Educação Financeira , parceiro do iG.