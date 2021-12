Os bancos digitais possuem diversas vantagens que atraem, principalmente, o público jovem. No entanto, também existem desvantagens que devem ser levadas em consideração.

Com a chegada de novas tecnologias e a utilização de smartphones cada vez mais frequente no país, o setor econômico também precisou se desenvolver para adaptar-se ao mundo moderno.

Suporte via Internet

As pessoas não precisam mais ir em agências lotadas e esperar horas nas filas para tirar dúvidas sobre suas contas bancárias ou solicitar um serviço financeiro.

Isto é, através de aplicativos e plataformas online é possível fazer estas ações. Desta forma, os bancos digitais mantém atendimento via chat durante horário comercial para qualquer um poder tirar suas dúvidas.

Isenção de taxas

Os bancos digitais chegaram no mercado com uma característica em específico: não possuírem agências físicas. Por conta disso, estas instituições economizam de diversas formas como, por exemplo, com aluguel dos estabelecimentos, conta de luz, de água e salário para os funcionários.

Leia Também

Assim, eles podem disponibilizar para os seus clientes isenção de anuidade e taxas de transferência eletrônica (DOC e TED), saques e depósitos gratuitos.

Praticidade e baixa burocracia

Normalmente, para abrir conta em um banco tradicional é preciso levar diversos documentos a uma agência. Dentre eles, o RG, comprovante de residência e às vezes até telefone de algum conhecido. Contudo, os bancos digitais agilizam bastante essa etapa.

Falta de suporte presencial

Para aqueles que estão acostumados com o atendimento olho no olho e preferem resolver tudo de forma presencial, este tipo de conta pode não ser tão interessante. A ausência de agências dificulta esse contato pessoal, mas para o público mais jovem, isso é pouco relevante.

Além do mais, o próprio suporte dos bancos digitais costumam transferir a dúvida primeiro para um robô, que pode acabar atrapalhando ainda mais, antes de encaminhar para um atendente real.

Falha no sistema

A vantagem de poder usar serviços financeiros através do celular e em questão de segundos é bem atraente. Por outro lado, é importante estar ciente que sempre podem ocorrer falhas no sistema.

Neste caso, o cliente fica impossibilitado de mexer em sua conta, o que seria bastante preocupante em casos de urgência. Ao mesmo tempo, é preciso sempre ter pacote de internet disponível para acessar o dinheiro.

Confira mais pontos positivos e negativos em 1Bilhão , parceiro do iG.