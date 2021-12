O Nubank abriu com alta de 25% na bolsa de Nova York, cotada a US$ 11,25. Embora o pregão da NYSE tenha começado horas atrás, é normal – por lá – que as empresas que realizam seus IPOs vejam suas ações começarem a negociar apenas durante a tarde.

A forte alta do início de negociação faz com que o Nubank se distancie ainda mais dos incumbentes rivais, como Itaú e Bradesco, consolidando-se ainda mais no posto de banco mais valioso não só do Brasil como de toda a América Latina.

