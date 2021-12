Em clima de festas de fim de ano, o TikTok montou uma programação especial: uma campanha com diversas lives para se despedir de 2021 com bom humor e começar 2022 com prosperidade.

Em suma, criadores de conteúdos e parceiros vão relembrar os melhores momentos do ano, dar dicas para o Natal e compartilhar conselhos para o novo ano que está chegando. Com isso, eles pretendem mostrar a diversidade da plataforma e inspirar mais pessoas a fazerem lives no próximo ano.

Entre os principais convidados, está Fabrizio Gueratto, financista do canal 1Bilhão Educação Financeira, que dará uma verdadeira aula sobre investimentos e finanças pessoais.

Leia Também

Sobre a palestra

No dia 21 de dezembro, às 21h, Fabrizio Gueratto irá realizar uma live exclusiva sobre “Investimentos que vão bombar em 2022”. Portanto, a conversa tem como objetivo apresentar o mercado financeiro para mais pessoas e ajudar aqueles que já são investidores.

O convite veio através da própria plataforma, que selecionou influenciadores digitais de diferentes categorias para realizar lives exclusivas. Ainda mais, com assuntos que agregaram o ano de 2022.

Leia Também

Ascensão do TikTok

O TikTok é um aplicativo de compartilhamento de vídeos que está em grande ascensão nos últimos anos. A rede social foi desenvolvida pela chinesa ByteDance em 2016. No entanto, ela foi para outros países apenas a partir de 2017.

Saiba mais em 1Bilhão Educação Financeira , parceiro do iG.