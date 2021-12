O banco de investimentos Modalmais (MODL11) acaba de anunciar que adquiriu a W2.digital, startup que permite que empresas com serviços bancários ofereçam seguros. Por exemplo, o aplicativo de comida Rappi e a rede Dotz (DOTZ3).

Sendo assim, além de todos os serviços que a instituição já oferece, a partir de agora seus clientes também poderão solicitar diferentes tipos de seguros.

“Nossa ideia é através da educação mostrar aos clientes os planejamentos possíveis para usufruir dos benefícios de cada tipo de seguro”, disse o CEO Cristiano Ayres em entrevista.

Leia Também

Quais as vantagens da aquisição?

Com a compra da W2, o Modalmais irá se inserir ainda mais no mercado B2B. Ou seja, além de aumentar os produtos dentro do próprio banco digital, o mesmo poderá oferecer esses serviços para outras instituições financeiras e empresas que desejam entrar no setor de fintechs.

Entre os seguros existentes, tem o de vida, cartão de crédito, carro e até pets. Atualmente, estes são ofertados em uma única plataforma da W2, de forma rápida e fácil.

Saiba mais em 1Bilhão , parceiro do iG.