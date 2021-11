Nesta semana, a Petrobras (PETR3 e PETR4) confirmou que pretende pagar um valor entre US$ 60 bilhões e US$ 70 bilhões em dividendos até o ano de 2026. O comunicado foi antecipado por Rodrigo Araújo, diretor Financeiro da empresa, durante a apresentação do Novo Plano de Negócios a Investidores.

Portanto, a estatal afirma que as expectativas divulgadas sobre o montante de dividendos não equivalem a um Fato Relevante. Afinal, a previsão está de acordo com a Nova Política presente no Plano Estratégico (PE) 2022-2026 .

Nova política de dividendos

Segundo a nova política de distribuição de dividendos, o estatal deve pagar uma quantia mínima anual de US$ 4 bilhões quando o preço médio do petróleo Brent for superior a US$ 40. Isso independente do nível de endividamento da empresa.

Além disso, a remuneração será equivalente tanto para ações ordinárias quanto preferenciais. No entanto, caso a dívida bruta seja igual ou inferior US$ 65 bilhões, a Petrobras pagará aos seus acionistas 60% da diferença entre o fluxo de caixa operacional e os investimentos.

