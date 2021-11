Segundo pesquisa levantada pelo BofA no mês de outubro, as plataformas de investimentos mais baixadas do Brasil foram o Nu Invest, com 709 mil downloads, o Modalmais, 409 mil, Rico, 204 mil, e BTG Pactual, 162 mil.

Ao todo, foram 2,213 milhões de aplicativos financeiros baixados durante o período, tendo uma pequena baixa de 3% em relação ao mês de setembro . No entanto, em comparação ao ano anterior, o número praticamente dobrou.

Usuário ativos mensais

No quesito de usuários ativos mensais, o banco digital que levou a liderança foi o Modalmais, com 2,326 milhões de pessoas engajadas no aplicativo.

Em seguida, tem o BTG Pactual digital, com 2,031 milhões de usuários ativos. Assim como, o Nu Invest, tendo 1,690 milhões, e a Rico, 1,474 milhões. No total, os aplicativos de bancos digitais totalizaram 20,2 milhões de downloads, alcançando um aumento anual de 48% e mensal de 12,8%.

Crescimento do Modalmais

O banco de investimentos Modalmais (MODL11) bateu recorde de crescimento no terceiro trimestre deste ano. Segundo o balanço divulgado pela empresa na quinta-feira (11), o lucro líquido ajustado ficou em R$49 milhões, tendo uma alta de 195% na comparação anual.

Outro ponto que avançou foi a captação de novos clientes. Afinal, durante os últimos três meses, 1,5 milhão de pessoas se cadastraram na plataforma de investimentos e banco digital do Modalmais.

