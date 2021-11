O sistema financeiro brasileiro vem passando por transformações que impactam não apenas instituições financeiras e empresas, mas também os consumidores. Bem como, a chegada de tecnologias como o QR Code, PIX e iniciadores de pagamentos.

Ao recordar, as opções de serviços nas instituições tradicionais eram bastante limitadas e burocráticas. Logo, a tecnologia trouxe as estratégias do Open Finance, que facilita todo o processo ao consumidor. Isto posto, surge o questionamento: “o que acontece com as ferramentas que até pouco tempo atrás eram essenciais para o funcionamento do sistema financeiro?”.

Para Caio Bretones, sócio fundador e CEO da Mobile2you , mobile-house focada no desenvolvimento de aplicativos financeiros sob medida, as novidades que surgiram nos últimos anos foram e continuam sendo essenciais para a evolução do sistema financeiro brasileiro. Entretanto, neste processo, é inevitável que algumas funcionalidades anteriores se tornem obsoletas.

Pensando nisso, Bretones listou 6 serviços e ferramentas financeiras que estão ou se tornarão obsoletas ao passo que o Brasil avança rumo ao ápice da inovação do setor.

Boletos e carnês

Em primeiro lugar, têm os boletos e carnês, que alguns anos atrás eram utilizados por todos. No entanto, além de ultrapassados frente às inovações tecnológicas, não são sustentáveis. Dado que, para sua produção, há necessidade de papel, tinta e energia elétrica.

Esses meios de pagamento, durante um bom tempo, ditaram regras no sistema financeiro e eram unanimidade entre os serviços, principalmente, para quem não possuía cartão de crédito.

“Quanto à sustentabilidade, os carnês e boletos digitais, aqueles gerados dentro do site ou app da instituição financeira sem que haja a necessidade de impressão, são uma boa saída para que o meio de pagamento sobreviva por mais alguns anos”, afirmou Caio.

Cartões e maquininhas

Atualmente, com apenas um smartphone, o consumidor consegue efetuar qualquer tipo de transação financeira. Antes o cliente precisava se locomover até o banco, mas agora tudo pode ser feito em questão de segundos apenas com alguns cliques.

Desde meados dos anos 50, os cartões tiveram um papel essencial para fomentar o poder de compra dos brasileiros. Contudo, não há mais necessidade deles. Isso porque desenvolveram uma série de alternativas para substituí-los.

Como, por exemplo, as pulseiras de pagamento, transferências instantâneas gratuitas, cartões digitais, QR Code, entre outras. Além disso, o PIX representa um grande vilão para a continuidade da existência dos cartões de débito.

