O BOVA11 representa o maior fundo de índice (ETF) presente na Bolsa de Valores brasileira. Nos últimos tempos, ele se transformou em um dos investimentos mais populares entre os novos investidores.

Logo, essa popularidade pode estar fundamentada nas vantagens que o BOVA11 disponibiliza aos investidores. Contudo, é fundamental ter conhecimento sobre suas características, riscos, liquidez, entre outros pontos importantes.

Portanto, veja a seguir como esse investimento funciona e quais as suas vantagens:

O que é o BOVA11?

Em resumo, o BOVA11 corresponde a um ETF (Exchange Traded Funds). Ou seja, é uma carteira de ações que visa buscar rentabilidade igual ou superior a determinado índice, que no caso seria o Bovespa (IBOV).

Portanto, este fundo apresenta uma performance ligada de forma indireta ao Ibovespa . Desse modo, o capital utilizado para este fundo, via de regra, é distribuído para a compra das ações mais sólidas da Bolsa brasileira.

Por sua maioria, o fundo de índice segue com aplicações em mais de 60 ativos negociados na Bolsa de Valores. Isso porque, na composição do Ibovespa, estão grandes companhias como Petrobras, Itaú Unibanco, Vale, Ambev, Banco Bradesco, Banco do Brasil, entre outras.

Desse modo, embora a aplicação de capital no BOVA11 seja na mesma proporção que o Ibovespa, os gestores podem realizar demais operações com a intenção de ampliar o lucro do fundo, incluindo aluguel de ações.

Como atua um ETF?

A propósito, os ETFs se resumem a fundos de ações com base de referência em algum índice. Sendo que, para o BOVA11, a referência é o Índice Bovespa. Por conseguinte, a formação de cada fundo determina-se com a intenção de dar continuidade à performance do benchmark (valor de referência).

Nesse sentido, a administração dos ETFs ocorre por meio de um profissional da área que conduz diariamente o mercado de capitais. Logo, com as análises, o gestor pode realizar as negociações de compra e venda de ações de maneira mais adequada.

Em suma, o patrimônio de cada ETF é fragmentado em cotas, em seguida, é possível realizar as negociações no mercado financeiro. No entanto, no Brasil, os ETFs chegaram apenas em 2004. Já nos demais países, esses fundos já detém participação a tempos.

